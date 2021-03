Mette Frederiksen: Ligeglad med eksperter

- Alle sikkerhedsmæssige eksperter - og PET’s vurdering er også, at det ville være sikrere at tage de her børn hjem. De vurderer, at de udgør ikke en trussel nu, men det kan de gøre på sigt, hvis de bliver siddende i de her lejre. Så er det jeg hører dig sige, at der er ikke noget fagligt bag. Det er udelukkende en politisk beslutning. Er det rigtigt forstået?

- Jeg tror da, at PET har ret i, at et meget lille barn, som måske ikke engang er født i Danmark, men i lejren, selvfølgelig ikke udgør en sikkerhedsrisiko, hvis det lille barn kommer til Danmark, men det kan jo så være, at deres forældre gør. Det er jo det, der er dilemmaet - og som I i øvrigt også glemmer at understrege i jeres dækning af denne her sag - det er jo, at man kan ikke nødvendigvis træffe den beslutning at hjælpe børnene ved at bringe dem til Danmark, uden at det også betyder, at deres forældre vil komme til.