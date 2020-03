Mette Frederiksen: Mere end 100 mennesker bør ikke samles indendørs

Følg også med i Ekstra Bladets live-dækning.

Regeringen har iværksat en række drastiske tiltag for at stoppe udbredelsen af corona-virus i Danmark.

Disse tiltag blev præsenteret af statsminister Mette Frederiksen onsdag aften på et pressemøde.

- Vi begynder at smitte hinanden her i Danmark, og vi skal tage stærkere midler i brug for at hindre smittespredning, lød det fra Mette Frederiksen.

Det betyder, at mere end 100 mennesker ikke bør samles indendørs.

Desuden lukker alle fritidstilbud ned nu fra på fredag, og alle private institutioner, frivillige foreninger og trossamfund opfordres kraftigt til at gøre det samme, lød det fra statsministeren.

Desuden lukkes skoler, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner ned og offentligt ansatte sendes hjem i to uger.

Følg også med i Ekstra Bladets live-dækning.