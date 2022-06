Mette Frederiksen: 'Mit hjerte græder'

Dagens abortafgørelse fra den amerikanske højesteret, der fjerner kvinders forfatningssikrede ret til abort, har sendt chokbølger gennem flere lande. Nu reagerer den danske statsminister:

'Mit hjerte græder for piger og kvinder i USA. Et kæmpe tilbageskridt. Retten til fri abort er en af de mest fundamentale rettigheder, der findes. Må vi aldrig gå på kompromis med kvinders uindskrænkede ret til at bestemme over egen krop og fremtid,' skriver statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Instagram.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Flere andre politikere fra venstrefløjen har også kommenteret afgørelsen. Formand for SF Pia Olsen Dyhr beskriver beslutningen som en 'Kulsort dag for alle kvinder' i et opslag på Facebook, og politisk ordfører for Enhedslisten Mai Villadsen skriver i et opslag, at hun er 'grædefærdig.'

Hendes forgænger, Pernille Skipper, mener, at Danmark må tage affære.

'Det her må og skal få os til at blande os. Som individer i solidaritet med kvinder verden over. Og som land,' skriver den tidligere politiske ordfører. Skipper kræver i opslaget handling fra Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod, som Skipper mener skal presse på over for Joe Biden for at få sikret kvinders ret til abort i forfatningen.

Professor Niels Bjerre-Poulsen vurderer, at det er meget usandsynligt, at retten til fri abort bliver skrevet ind i forfatningen.