Mette Frederiksen om USA-uroligheder: Forfærdelige billeder

Statsminister Mette Frederiksen (S) kommenterer nu på de uroligheder, der har ramt USA:

'Ekstremisme, vold, polarisering og kaos er aldrig vejen frem. Forfærdende billeder fra Washington. Må demokratiet bringes til at virke igen,' siger hun i et skriftligt statement.

Gennem de seneste dage er urolighederne eskaleret i USA's hovedstad Washington. Onsdag lykkedes det demonstranter at storme kongresbygningen The Capitol.

En kvinde er skudt og flere er såret, ligesom Nationalgarden er kaldt til urolighederne.

Den amerikanske præsident Donald Trump har bedt demonstranterne, som han siger, at han elsker, om at gå hjem. Desuden har USA's kommende præsident Joe Biden sagt, at han er i chok over de billeder, der lige nu kører verden over.