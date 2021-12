Mette Frederiksens højre hånd var uegnet som chef

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger for flere år siden vurderet uegnet til at indtage en af de øverste stillinger i Justitsministeriet

Statsministeriets departementschef og Mette Frederiksens højre hånd, Barbara Bertelsen, havde en fremadstormende karriere, da hun i 2000'erne avancerede op gennem Justitsministeriet.

Men samme Justitsministerium begrænsede også Barbara Bertelsens muligheder, for ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev hun i begyndelsen af 2010'erne vurderet uegnet til at være afdelingschef i Justitsministeriet.

Det var ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke under en konkret ansættelsesproces, men i forbindelse med de løbende vurderinger, ministeriets ledelse havde af udvalgte embedsmænd og deres mulige evner til at varetage funktionen som afdelingschef.

Afdelingschef er niveauet lige under departementschefen, som er den øverste embedsmandsstilling i et ministerium.

Justitsministeriet ønsker ikke at kommentere sagen eller svare på, hvad der lå til grund for vurderingen af Barbara Bertelsen, men flere kilder, som Ekstra Bladet har talt med, fortæller samstemmende, at hun i Justitsministeriet tilbage i 00'erne gjorde sig bemærket som en hårdtarbejdende embedsmand, der dog havde sine svagheder og måtte 'bremses' i ny og næ.

Blandt andet beskrives hendes ledelsesstil som 'intimiderende og bedrevidende'.

Nåede ikke højere end kontorchef

Barbara Bertelsen indledte sine år på Slotsholmen i 1998 som fuldmægtig i Justitsministeriet, og især hendes arbejde i Visionsudvalget for fremtidens politi, der i 2005 lagde fundamentet for politireformen, blev bemærket og rost i Justitsministeriet.

Barbara Bertelsen steg derefter i graderne og var i slutningen af 00'erne både souschef og kontorchef i Justitsministeriets Politikontor, der normalt betragtes som et springbræt til en større stilling indenfor retsvæsenet eller et avancement til afdelingschef i ministeriet.

Men Barbara Bertelsen kom aldrig videre end kontorchef-niveau, og i 2012 forlod hos Justitsministeriet til fordel for en post som vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen.

En tidligere embedsmand fortæller til Ekstra Bladet, at det på daværende tidspunkt var helt normalt, at man forlod systemet, hvis man ikke længere kunne avancere.

Justitsministeriets daværende departementschef, Anne Kristine Axelsson, har ikke ønsket at kommentere sagen.

Tre forsøg på at rekruttere Barbara Bertelsen

Justitsministeriets vurdering af Barbara Bertelsens evner som topembedsmand afholdt dog ikke Mette Frederiksen i at rekruttere embedsmanden, da Mette Frederiksen som justitsminister i 2014 skulle bruge en ny departementschef.

Mette Frederiksen havde som beskæftigelsesminister stiftet bekendtskab med Barbara Bertelsen under lærerkonflikten i 2013, hvor Bertelsen repræsenterede arbejdsgiversiden, og den daværende socialdemokratiske regering forsøgte ifølge bogen 'Mette F.' af journalisterne Bent Winther og Peter Burhøi dengang i to omgange at hente Barbara Bertelsen ind i Justitsministeriet.

Først i tredje forsøg lykkedes det, og Barbara Bertelsen, der tidligere var vurderet uegnet til at være afdelingschef i Justitsministeriet, blev i februar 2015 hentet af Mette Frederiksen ind som ny departementschef. I stedet for Anne Kristine Axelsson.

Statsministeriet og Barbara Bertelsen har ikke ønsket at besvare Ekstra Bladets henvendelse i sagen, og det er således uvist, om Mette Frederiksen kendte til den tidligere vurdering af Barbara Bertelsens egnethed som topembedsmand.

Det har således heller ikke været muligt at få oplyst, hvordan en embedsmand, der tidligere er vurderet uegnet, senere kan indtage den øverste post i samme ministerium.

Comeback som 'outsider'

Ekstra Bladet har præsenteret sagen for professor i forfatnings- og forvaltningsret ved Syddansk Universitet, Frederik Waage.

Han kender ikke til den konkrete egnetheds-vurdering fra Justitsministeriet og betoner, at han intet har at udsætte på Barbara Bertelsens faglige egenskaber.

Men hun var en 'outsider', da hun i 2015 blev hentet ind som departementschef i Justitsministeriet efter tre år som vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, siger han.

- Det var lidt af en revolution, at hun kom ind i Justitsministeriets departement, og det var i en situation, hvor der var et magt-tomrum efter Anne Kristine Axelsson og Christiania-sagen. Man kan godt sige, at Barbara Bertelsen kom ind uden om det normale system, siger Frederik Waage og tilføjer, at man ikke havde en naturlig afløser for den afgående Axelsson som ministeriets øverste embedsmand, fordi det normale rekrutteringssystem var sat ud af kraft.

Anne Kristine Axelsson blev i 2015 erstattet af Barbara Bertelsen i Justitsministeriet. Det skete efter den såkaldte Christiania-sag. Foto: Ritzau Scanpix

- Den almindelige måde var at supplere med folk internt eller med folk, som man havde haft i kikkerten i mange år. Men der kom hun populært sagt ind som en outsider. Selvom hun havde været ansat i Justitsministeriets departement, syntes hendes styrker at ligge i ledelse, ikke i den juridisk sagkundskab, hvilket ellers plejer at være en afgørende del af stillingsbeskrivelsen for en departementschef i Justitsministeriet, siger han.