Mette Frederiksens østrigske ven i fedtefadet

Østrigs kansler, Sebastian Kurz, er havnet i stormvejr i hjemlandet, hvor han efterforskes for at have givet falske forklaringer under ed. Han forventer at blive anklaget, men frikendt, siger han

Engang blev han hyldet som et vidunderbarn, men Mette Frederiksens østrigske ven, kansler Sebastian Kurz', omhyggeligt opbyggede image smuldrer lige nu mellem fingrene på ham.

En tredje bølge af coronavirus har ramt landet hårdt, og kanslerens angiveligt lemfældige forhold til sandheden kan nu give alvorlige ridser i lakken.

Det unge stjerneskud bliver nemlig efterforsket for at have givet falske forklaringer til en parlamentarisk kommission.

Det skriver flere medier, herunder Reuters og Fance24.

Selv afviser kansleren anklagerne, men han fortæller, at han regner med at blive sigtet, men senere frikendt. I samme ombæring gør han det klart, at han nægter at træde tilbage, hvis hammeren skulle falde.

- Jeg har ikke sagt noget, der ikke er sandt. Jeg har talt med adskillige advokater og flere universitetsprofessorer, og parolen er den samme: Ingen kan forestille sig, at jeg vil blive dømt, siger Kurz til Reuters.

Hvis Kurz bliver tiltalt, er han den første kansler i Østrig, der bliver stillet for en dommer.

Mette Frederiksen havde for få måneder siden en sammenkomst med Kurz og Netanyahu omkring vacciner. Siden er det gået stødt ned af bakke for kansleren. Foto: Avigail Uzi

Kysse-emojis

Anklagerne blev offentliggjort i onsdags og vedrører erklæringer, som Kurz afgav til et lovgivende udvalg sidste år.

Her benægtede han at have haft indflydelse på udnævnelsen af Thomas Schmid som leder i ÖBag-holdingselskabet, der er et statsligt holdingselskab, som administrerer Østrigs nationale inversteringer.

- Det er den mest alvorlige krise i Kurz' kanslerskab, siger den politiske analytiker Thomas Hofer til AFP.

- Sebastian Kurz har væltet sig i succes i lang tid, så det her er den mest usikre tid i hans karriere, skriver Die Presse.

I den seneste udvikling er der dukket belastende beskeder op mellem Thomas Schmid og den unge kansler.

Sebastian Kurz har angiveligt skrevet en besked til Schmid med lyden: 'Du får alt, som du vil have' efterfulgt af en lang række kysse-emojis. Schmid gengældte kanslerens besked med: 'Jeg er så glad. Jeg elsker min kansler,' skriver France24.

Selv afviser Sebastian Kurz ifølge Reuters, at han skulle have haft indflydelse på udnævnelsen af Thomas Schmid.

Sebastian Kurz tror, han bliver anklaget, men frikendt. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Stadig populær

Sebastian Kurz fik medieomtale i Danmark, da Mette Frederiksen flirtede med kansleren og Israels premierminister, Benjamin Nethanyahu, om en fælles vaccineproduktion.

På trods af anklagen er Sebastian Kurz stadig en populær mand i Østrig, selvom meningsmålingerne har vist, at han ikke er usårlig.

Han står stadig til 30 procent af stemmerne, men samme tid sidste år ville 50 procent af østrigerne havde sat et kryds ved Kurz.

Bliver Sebastian Kurz dømt, kan han risikere op til tre års fængsel.