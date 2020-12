Statsminister Mette Frederiksens rolle i minksagen skal kulegraves i den såkaldte granskningskommission.

Det skriver bt.dk.

Folketingets partier er mandag formiddag nået til enighed om, hvad undersøgelsen skal fokusere på.

Det helt store emne for undersøgelsen er den manglende lovhjemmel til at tage beslutningen om at aflive mink og dermed lukke erhvervet.

Her skal statsministeren nu forklare sig, fremgår det af kommissoriet:

'Med dette kommissorium nedsættes en granskningskommission til at undersøge og redegøre for relevante myndigheders og ministres, herunder statsministerens og Statsministeriets, handlinger og involvering i tilknytning til beslutningen i november 2020 om, at alle mink i Danmark skulle aflives straks'.

De konservatives Mai Mercado fortæller, at undersøgelsen efter planen allerede skal begynde i april 2021.

- Så har den ét år til at arbejde. Det betyder, at vi indenfor en relativ kort tidshorisont får et resultat. For os var det vigtigt både at fokusere på statsministerens rolle og på alle relevante myndigheder, siger hun til B.T.

På grund af den korte tidshorisont skal undersøgelsen ikke indeholde sagen om politiets kontroversielle actioncard, hvor de ringede minkavlere op og truede dem med at 'tømme besætningen', hvis de ikke gav myndighederne adgang til minkfarme.

- Hos de konservative går vi ind for, at man får lavet en advokatundersøgelse nedsat af Folketinget til at undersøge brugen af actioncards, siger Mai Mercado.

Det var Mette Frederiksen, der som formand for Koordinationsudvalget 3. november sad for bordenden, da regeringen besluttede at aflive alle mink og dermed lukke hele minkerhvervet.

Dagen efter indkaldte statsministeren til et pressemøde, hvor hun meddelte, at alle mink skal aflives.

Samme aften gik myndighederne i gang med at eksekvere hendes ordre.

Problemet var bare, at der var hverken var lovgrundlag til at aflive mink eller til at lukke erhvervet.