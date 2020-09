Mette lukkede landet: Så gik det amok

I dag er det et halvt år siden, at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. For nogle virksomheder har det betydet konkurs - for andre har det betydet succes

Seks måneder der ændrede alt Fredag den 11. september er det præcis seks måneder siden, Mette Frederiksen på et pressemøde lukkede landet helt ned og sendte stort set alle danskere hjem. En beslutning, der for mange ændrede alt. De historier bringer vi i dag på Ekstra Bladet.

Cecilie Husted og Ali Mustapha er tidligere kolleger og gode venner. I dag er de ejer af webshoppen ByHusted, som hen over sommeren har fordoblet deres omsætning.

- Mette Frederiksen sagde jo nærmest ordret, at vi danskere skulle begynde at shoppe online, siger Ali, mens han fortsætter.

- Og første måned efter landet lukkede ned, fordoblede vi vores omsætning. Det var fuldstændig vildt.

Det eksploderede

I marts 2019 gik webshoppen ByHusted i luften. Ali havde styr på hjemmesiden, og Cecilie havde styr på tøjet. Starten for det unge iværksætterpar, var, med deres egne ord, stille og stabil.

- Vi havde ingen forventninger til vores start. Vi har jo aldrig prøvet at starte en virksomhed før, så bare vi havde et par ordrer om dagen, var vi meget glade, siger Cecilie.

Men i marts 2020 skete der noget på shoppen.

- Vi kunne se på vores målinger, at vores målgruppe udvidede, så det ikke længere kun var unge piger, men også lidt ældre. Derudover kunne vi se, at vores salg af festkjoler nærmest stoppede, men salget af 'hjemmetøj' eksploderede. Så vi ændrede kurs og tilpassede hele shoppen til den nye efterspørgsel, forklarer Ali.

Foto: Anders Brohus

Varer fra de fysiske butikker

Det unge par er forhandlere af brands fra bestseller, som har flere tusinde butikker i Danmark. Heldet for parret fra Holstebro var, at de er en webshop og ikke en butik.

- Alle fysiske butikker her i landet måtte jo lukke, så det var en masse varer på lager, der ikke kunne komme ud i butikkerne. Det blev fordelt mellem os webshops. Derfor var vi ikke på samme måde presset på lagerkapacitet, som mange andre butikker, siger Ali.

Foto: Anders Brohus

- Vi har dog en masse tøj, som kommer hjem nu med store forsinkelser. Der er for eksempel en del sommertøj, som vi lige har fået hjem. Det skal vi jo til at af med nu, supplerer Cecilie for at understrege, at lidt mærket har de været.

Den første måned eksploderede salget som tidligere nævnt for ejeren af ByHusted, men selvom fordoblingen ikke fortsatte, har det været tydeligt, at internethandlen er steget, og det er kommet det unge par til gode.

- Vi er jo en ung virksomhed, som gerne skulle vokse - også uden corona. Men det er da klart, at hele den her nye måde at handle online på, gør en positiv ting for vores forretning, siger Ali.

Med den store fremgang ByHusted har fået i 2020, har det været muligt at ansætte både en medarbejder og en praktikant. Trods det knokler det unge par stadig mange timer for at følge med.

- Jeg tror aldrig, man som iværksætter slapper helt af. En normal arbejdsdag for os ligger på mellem 13 og 15 timer, siger Cecilie med smil.