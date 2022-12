Mette Bissen

Vi skal snart have kåret Ekstra Bladets Nytårstorsk 2022. Herunder kan du læse om kandidat nummer to

Nye Borgerlige gik til valg med det erklærede mål at få Mette ud, og det fik de. Bare seks dage efter valget røg Mette Thiesen ud af partiet, da hun kom en eksklusion i forkøbet og erklærede sig som løsgænger i Folketinget.

Okay, det var vist en anden Mette, Nye Borgerlige havde i tankerne, men ellers.

Thiesen satte dermed rekord. Ingensinde tidligere er et medlem af Folketinget så kort tid efter et valg blevet løsgænger.

Formand Pernille Vermund var forarget:

’Det er både tarveligt og uhæderligt over for de af Nye Borgerliges vælgere, der for blot en uge siden stemte hende i Folketinget på vores partiliste. Hun burde give sit mandat videre til sin suppleant.’

Ingen hørte Vermund tale om uhæderlighed, da Thiesen i 2017 som medlem af Hillerøds byråd skiftede fra konservative til Nye Borgerlige …

Mette Thiesen er kandidat nummer to i kampen om Årets Nytårstorsk 2022. Tegning: Morten Ingemann

Millioner

Thiesen vil ikke forlade Folketinget, og det har hun gode grunde til. Hun har nemlig udsigt til en månedsløn på over 60.000 kroner i op til seks år.

Seks års løn, uden at hun behøver at løfte en finger. Det virker næsten som snyd, men den slags er Thiesen heller ikke ukendt med.

Hun snød til eksamen i jura på Københavns Universitet, og hun slog straks til, da hun troede, at hun fik mulighed for at snyde vælgerne ved at modtage ulovlig partistøtte. I virkeligheden var det mediet Frihedsbrevet, der kom med tilbuddet.

Flere andre partier faldt også i og demonstrerede en voldsom foragt for demokratiet og de regler, de selv har lavet, men Thiesen virkede særlig begejstret.

Partier og politikere må ifølge loven ikke modtage anonyme donationer, som overstiger 22.200 kroner, men det kan man komme udenom, forklarer hun i en optagelse:

’Hvis du vil overføre 50.000, så skal du bare overføre det til en anden konto, hvis du gerne vil være anonym. Det har vi også oplevet med Pernille. Der er nogle, der vil give større beløb, men fortsat være anonyme. Så får du et andet kontonummer at overføre til.’

Pernille Vermund afviste, at hun har omgået reglerne, og Thiesen forklarede i Radio4:

’Det, man hører, er, at jeg udtaler mig om noget, jeg ikke har en kæft forstand på.’

Lige den del lyder troværdig.

Jøder

Thiesen nåede inden valget også på anden vis at demonstrere en forbløffende mangel på omtanke. Dansk Folkeparti havde foreslået, at ældre skulle have ret til at afslå besøg af hjemmehjælpere med tørklæder, men det kunne Thiesen gøre bedre.

Hun forklarede på P1, at hvis man for eksempel ikke kan lide homoseksuelle eller jøder, så skal man også kunne afvise dem.

Mennesker med blot en smule fornemmelse for historien vil nok vige tilbage fra at foreslå diskrimination af homoseksuelle og jøder, men sådan et menneske er Thiesen ikke.

Igen var Pernille Vermund ude at foretage brandslukning. Thiesen gav ikke udtryk for Nye Borgerliges politik, erklærede hun.

Her er der plads til at bringe Pia Kjærsgaards lidt ukærlige karakteristik af Thiesen:

’Hun er jo dum som et bræt. Virkelig, virkelig dum.’

Overfald

Nå, men ingen af disse besynderligheder er årsag til, at Thiesen ikke længere er medlem af Nye Borgerlige.

Thiesen havde tidligere haft et forhold til en mand, som er ansat i partiet. Det er gået over, og Thiesens nye kæreste har åbenbart et ret anstrengt forhold til sin forgænger.

Der havde længe været bøvl mellem de to, og Thiesen fik besked om, at hun ikke skulle medbringe sin kæreste til partiets fest på Christiansborg på valgaftenen.

Det gjorde hun alligevel. Ud på aftenen overfaldt kæresten den forhenværende kæreste og det i et omfang, så sidstnævnte måtte på skadestuen.

Balladen blev meldt til politiet, og Thiesen blev bedt om at sige undskyld. Det nægtede hun. Hun mener vistnok, at det er hende, der fortjener en undskyldning.

En torsk fortjener hun i hvert fald - men det gør kandidaten i morgen sandelig også.

