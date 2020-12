Mettes menu gør ondt

Ejeren af den populære Havnens Perle i Aarhus, Peter Lerdrup, støtter nedlukning, men harmes over, at statsministeren ikke holder sine løfter

I foråret kostede det ham mindst 80.000 kroner, og denne gang frygter han igen at skulle til egne lommer for at holde skruen i vandet for sig selv og sine 22 ansatte på grillbaren Havnens Perle klos op ad nybygger-kvarteret Aarhus Ø ved havnen i landets næststørste by.

Peter Lerdrup, tredje generations ejer siden år 2000 af den populære udbyder af blandt andet bøfsandwich med brun sovs, lyttede opmærksomt, da statsminister Mette Frederiksen (S) mandag middag - for anden gang på ni måneder - lukkede ned for hans levebrød.

I det fjerneste hjørne fra indgangen havde Peter Lerdrup i selskab med enkelte ansatte og et par kunder slået ring om en af de utallige fladskærme rundt omkring i landet, hvorfra danskere i almindelighed og lukningsramte som Lerdrup i særdeleshed modtog den dårlige nyhed.

- Jeg støtter nedlukningen 100 procent og synes Mette er dygtig til at formidle og forklare budskabet. Men det er også, hvad jeg kan sige positivt om regeringen og statsministeren, for jeg mener ikke, at de har indfriet de løfter, de gav folk som mig i foråret, siger ejeren af Havnens Perle, der huser mellem 200 og 450 kunder dagligt.

- Vores branche er blevet ladt i stikken. Både dem, der er organiseret (i HORESTA - hotel- og restaurationsejerne, red.) og dem, der som mig står uden for, tilføjer Peter Lerdrup.

Se på nordjyderne

Han uddyber, at løftebruddet kort sagt handler om, at han i forbindelse med den første nedlukning i marts blev lovet 90 procent i lønkompensation til sine ansatte, men han har kun modtaget, hvad der svarer til 75 procent.

- Vi har ikke fået dækning for ATP og feriepenge til de ansatte, og det kostede mig 40.000 kroner om måneden, da vi i foråret var tvunget til at lukke i to måneder. Det svarer til 75 procent lønkompensation og ikke 90 procent, som Mette Frederiksen lovede, siger Peter Lerdrup.

Peter Lerdrup, længst til venstre i billedet, overværer pressemødet direkte ved et bord i Havnens Perle, hvor han indtil videre ikke har skullet fyre nogle af sine i alt 22 ansatte. Det regner han heller ikke med bliver nødvendigt nu, hvor det populære spisested skal lukke igen. Denne gang foreløbig indtil 3. januar. Foto Ernst van Norde

Med udsigt til at skulle lukke allerede onsdag og frem til i første omgang 3. januar bliver det, som grillbar-ejeren i forvejen kalder et 'træls år' til et 'møg-år'.

Det ser ud til at klinge hult hos Peter Lerdrup og dem omkring ham, når statsministeren opfordrer de hårdest ramte til at skele til nordjyderne, der for nylig var underlagt ekstra hårde restriktioner som følge af faren for smitte fra mink.

- Spørg bare nordjyderne, om restriktionerne virkede, sagde Mette Frederiksen både for at motivere og samtidig understrege, at det batter at gøre noget.

Ingen støtte til os

Peter Lerdrup mener, at folk som ham i café- og restaurationsbranchen behandles som andenrangs-borgere, hvis de sammenligner sig med eksempelvis en fuldmægtig på et offentligt kontor.

- De (de fuldmægtige) kompenseres fuldstændigt, det har vi andre desværre ikke oplevet, siger Havnens Perle-ejeren og drager en parallel til minkskandalen.

- Det var ikke sjovt for minkfarmerne, men de fik i det mindste en vis politisk opbakning, fordi landbrugsorganisationerne tvang de borgerlige politikere på banen. Det sker ikke for os, vi får ingen støtte fra Jakob Ellemann-Jensen (V) eller andre oppositionspolitikere.

Havnens Perle lukker fra og med onsdag også for mad ud af huset, fordi det ifølge Peter Lerdrup ikke kan betale sig at driive den del a forretningen videre i nedlukningsperioden.

- Vores omsætning var faktisk god i sommer, men dykkede igen i sensommeren. Nu håber vi bare, at vi kommer så hurtigt og let igennem det her som overhovedet muligt, siger Peter Lerdrup, der anslår at have tabt cirka en halv million kroner på coronakrisen hidtil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto Ernst van Norde

Sara Løgstrup, 25 år, studerende, Aarhus, med sin otte måneder gamle søn, Holger, på skødet:

- Nedlukningen ærgrer mig, og jeg synes, det er for voldsomt.

- Jeg er glad for, at det ikke var mig, der skulle træffe så stor og svær en beslutning.

- Der nok ingen tvivl om, at det er nødvendigt, men derfor er det stadig brandærgerligt, og jeg ville ønske, man kunne løse problemet på en anden måde end ved at lukke alle spisesteder og caféer.

Foto Ernst van Norde

Morten Jensen, 52 år, førtidspensionist, Rønde:

- Det er synd for mandens (Peter Lerdrups) pengekasse og de mange andre, hvis økonomi nu igen rammes af en tvungen nedlukning.

- Jeg kan dog godt forstå, hvorfor det sker. Det er jo for alles skyld.

- Nu håber jeg så bare, at de kompenseres ordentligt og retfærdigt.