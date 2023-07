Mettes milliardinvestering: Går gennem udskældt bistandsordning

En dansk investering på 1,2 milliarder kroner skal skydes i vindmøller og grøn omstilling i Sydafrika.

Pengene skal blandt andet komme fra Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), men også det udskældte bistandsorgan med det mundrette navn Danida Sustainable Infrastructure Finance Programme (DSIF).

Kritikken er ellers haglet ned over DSIF, efter at Ekstra Bladet har beskrevet flere skandaløse projekter med bistandsordningen som bagmand.

Eksperter har kaldt udviklingsbistanden fra DSIF for erhvervsstøtte til danske virksomheder, som de mener bør afskaffes.

Og ordførere fra politiske partier har bombarderet Dan Jørgensen med krav om forklaring oven på Ekstra Bladets afsløringer.

Men nu skal DSIF altså sende ulandsbistand, der er øremærket de fattigste, til et af Afrikas rigeste lande.

DSIF står blandt andet bag et rustent renseanlæg til 13 millioner skattekroner, der har været forladt i en årrække. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Skandaler på stribe

En uafhængig evalueringsrapport af de 14 milliarder støttekroner, som DSIF har uddelt i de seneste 20 år, udkom i februar 2023.

Her kunne man læse den kedelige konklusion, at 'DSIF har haft svært ved at dokumentere, at man bidrager til det overordnede formål med dansk udviklingsbistand, som er fattigdomsbekæmpelse.’.

Evalueringen tog udgangspunkt i en stikprøve på 21 af 85 projekter, og flere af de udvalgte projekter var totalt mislykkede.

Blandt andet et katastrofalt kabelprojekt til 283 millioner kroner i Ghana, hvor kablerne syv år senere, stadig er stort set ubrugte, og hvor der i øvrigt blev brugt ulønnede fanger til at grave grøfter.

Ekstra Bladet besøgte DSIF-projektet i Ghana, hvor 135 millioner skattekroner er gået til nedgravede internetkabler, som lå badet i vand i et hul i jorden, da Ekstra Bladet fandt dem. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det lykkedes også Ekstra Bladet at finde et renseanlægprojekt i Ghana til mindst 13 millioner skattekroner, som ikke indgik i stikprøven. Anlægget havde kun været i brug i en kort periode, før det blev forladt og nu var ædt op af rust efter flere år uden at være i brug.

Men de mange fejl og omfattende problemer ser man dog tilsyneladende stort på i regeringen.

Mærsk og de danske energigiganter

Og foruden rækken af mislykkede projekter rejser der sig stadig spørgsmålet, hvorfor DSIF skal bruge øremærkede ulandskroner i et af Afrikas rigeste lande.

- Det er påfaldende, at det er den måde, man vil anvende dansk ulandsbistand på, siger Lars Engeberg-Pedersen, der er seniorforsker med speciale i udviklingssamarbejde ved DIIS.

Men i forbindelse med nyheden om den danske milliardinvestering oplyste Statsministeriet, at den danske finansiering også har til formål at hjælpe danske virksomheder ind på det sydafrikanske marked.

Derfor var de danske giganter A.P. Møller Mærsk, Ørsted, Vestas og Copenhagen Infrastructure Partners også med under Mette Frederiksens statsbesøg i Afrika.

Men i den revsende evalueringsrapport kritiseres DSIF netop for, at ulandsbistand er for knyttet til danske virksomheder. DSIF har nemlig som krav, at hovedentreprenørene på bistandsprojekterne skal være danske.

Niels Dabelstein, der har 20 års erfaring som evalueringschef i Danida, har tidligere kritiseret det krav til Ekstra Bladet.

- I og med at det er bundet til, at det skal være danske virksomheder, så bliver det jo erhvervsstøtte, fortalte han.

Milliardinvesteringen blev annonceret under Mette Frederiksens besøg hos den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa, i sidste uge. Foto: Themba Hadebe/Ritzau Scanpix

Ingen forklaring

Statsministeriet henviser til Udenrigsministeriet for spørgsmål i forbindelse med milliardinvesteringen i Sydafrika.

Og Ekstra Bladet har siden torsdag formiddag forgæves forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet.