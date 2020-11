Mettes minkavler-tårer: Hun virkede ægte

Følelserne fik ikke kun overtaget hos statsminister Mette Frederiksen (S), da landets politiske frontkvinde torsdag eftermiddag - for første gang i sit liv - besøgte en minkfarm.

Den snart forhenværende minkavler, Peter Hindbo, hans søn Andreas Hindbo og formand for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, havde et cirka timelangt kaffemøde med statsministeren, der tæt ekviperet med værnemidler også blev vist rundt på gården med nu 24 gabende tomme haller.

- Jeg selv var da nok den mest følelsesladede under mødet. Det var især på grund af de yngre mennesker i branchen, som nedlukningen går ud over, forklarer Klaus Hindbo med tanke på sin egen 32-årige søn, som overtog gården ved landsbyen Jordrup nær Kolding for tre år siden.

Mette Frederiksen var klædt med værnemidler fra top til tå under sit besøg hos minkavler Peter Hindbo. Foto: Mads Nissen / POLFOTO

Peter Hindbo begyndte på skabelsen af sit livsværk tilbage i 1988, og da han for 32 år siden gjorde minkavl til sin levevej, havde han ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at han på grund af en coronavirus skulle blive bedt om at aflive samtlige sine 24.000 raske mink i en alder af 64 år.

- Mette Frederiksen var også følelsesmæssigt påvirket, og hun virkede ægte. Min respekt for hende er øget efter mødet, siger Peter Hindbo.

Rart at sidde over for hende

Det tårevædede møde mellem statsministeren og den familiedrevne minkavler-gård er en foreløbig kulmination på det forløb, som blandt andet kostede fødevareminister Mogens Jensen (S) sin ministerpost og bragte Mette Frederiksen ud i sin vel nok alvorligste krise, siden hun i foråret med fast hånd og bred opbakning i befolkningen reagerede med restriktioner over for covid-19 og sygdommens lumske væsen.

- Jeg synes, vi havde en god snak. Det var rart at sidde over for hende (statsministeren) og kunne tale frit fra leveren, og jeg tror samtalen gav hende en bedre forståelse for vores erhverv, siger Peter Hindbo, hvis forøgede respekt for Mette Frederiksen formentlig var noget af det sidste, han kunne tænke og føle, da regeringen for nylig uden lovgrundlag - og over en nat - bad samtlige minkavlere om at aflive deres coronasyge såvel som raske mink.

- Du har ikke følt dig misbrugt i en socialdemokratisk spin-maskine for statsministerens skyld?

- Nej, sådan har jeg slet ikke oplevet det. Sket er sket. Nu handler det om at se frem, jeg er sikker på Mette Frederiksen vil os det bedste.

Spørgsmålet om hvordan og med hvor meget de danske minkavlere skal kompenseres er endnu uafklaret.

- Når vi har pelset de sidste, aflivede mink (ligger i frysecontainere på gården) og gjort rent, er vi nok et stykke inde i januar.

- Derfra aner jeg ikke, hvad vi skal lave og leve af, siger Peter Hindbo.