Mettes modregning: Coronavagter koster Klaus kassen

Det kostede Klaus Bojesen 3500 kroner efter skat at flytte sammen med sin kæreste, fortæller han. Hendes løn bliver nemlig modregnet hans førtidspension på grund af gensidig forsørgerpligt.

Og nu er den gal igen.

Kæresten Helle Kristiansen, der arbejder som SOSU-assistent på et plejehjem, vil gerne tage ekstra coronavagter, men gør hun det, går det endnu en gang ud over Klaus Bojesens pengepung.

- Hvis hun tager overarbejde og dermed tjener en ekstra skilling, så skærer de bare ned i min ydelse, fortæller han.

- Hun plejede at tage ekstra vagter, før jeg flyttede ind, og det ville hun egentlig også gerne gøre nu, hvor der virkelig er brug for ekstra hænder på grund af corona - men det kan hun ikke.

Klaus Bojesen synes, det er uretfærdigt, at han skal straffes økonomisk, hvis kæresten tager ekstra vagter i forbindelse med corona. Privatfoto

Drømmer om at blive gældfri

Klaus Bojesen kom på førtidspension for 15 år siden efter at have ødelagt sine knæ, hænder og hofter af at arbejde som smed og slagter.

Siden har pengene været små.

- Jeg har en gæld, som jeg meget gerne vil afdrage på, og vi har et gammelt hus, som virkelig har brug for en overhaling, men den slags har vi slet ikke råd til. Vi har kun lige til dagen og vejen.

Derfor ville en ekstra tørn på plejehjemmet have været ideelt for parret. Men det kan ikke betale sig.

- Det stiller mig i en rigtig træls situation, hvor jeg skal vælge imellem at svigte mine kollegaer på plejehjemmet, eller lade travlheden gå ud over Klaus rent økonomisk, fortæller kæresten Helle Kristiansen på 54 år.

Mettes tak, men nej tak Statsminister Mette Frederiksen har flere gange takket ansatte i frontlinjen mod corona, siden landet lukkede ned på grund af den smitsomme virus. - En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere. Corona har stillet helt særlige krav til personalet i frontlinjen, sagde Mette Frederiksen ved Folketingets afslutningsdebat, 22. juni 2020. Men coronaheltene får ingen hjælp, sagde statsministeren, der talte om 'enkeltsager' i Folketingssalen 19. januar 2021. - Det er, fordi vi har et gammelt hæderkronet princip i Danmark, hvor - hvis man kan forsørge sig selv - så skal man gøre det, forklarede statsministeren. Vis mere Luk

Førtidspension reguleres efter, hvor meget en ægtefælle tjener. Når man kommer over et vist beløb, modregnes 30 kr. i førtidspensionen for hver 100 kr., ægtefællen tjener ekstra.

Derfor ender familier, hvor en af parterne er førtidspensionist, med reelt at betale omkring 70 procent til staten, hvis de tager ekstra coronavagter.