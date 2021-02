Mettes uønskede børn: Lander på Ombudsmandens bord

Folketingets Ombudsmand bliver nu bedt om at forholde sig Udenrigsministeriets historiske beslutning om at fjerne hjælp til danske kvinder i Syrien.

Folketingets Ombudsmand bliver nu bedt om at undersøge dele af myndighedernes håndtering af sagen om de danske børn og kvinder, der opholder sig i Syrien.

Det sker efter, at advokat Knud Foldschack, der repræsenterer to familier, har indgivet en klage til Ombudsmanden over Udenrigsministeriets afgørelse om at fjerne den konsulære bistand til to kvinder.

Med afsæt i en ny lov fjernede Udenrigsministeriet kort før jul kvindernes mulighed for at modtage hjælp fra ministeriet, hvilket af eksperter blev betegnet som 'historisk', da Danmark i årtier har set det som en pligt at hjælpe danskere i udlandet - uanset deres forbrydelser.

Brutale Kofod: Fjerner hjælp til danske mødre i fangelejre

Advokat: Ingen individuelle vurderinger

I klagen til Folketingets Ombudsmand, som Ekstra Bladet har set, fremgår det, at advokat Knud Foldschack bestrider, at afgørelserne om fratagelse af konsulær bistand er gyldige, idet de ikke 'lever op til grundlæggende forvaltningsretlige krav om partshøring og klagevejledning.'

Mettes uønskede børn Teltlejrene i det nordøstlige Syrien bliver kaldt 'helvede på jord' og 'Europas Guantanamo'. Det anslås, at der bor 68.000 mennesker i lejrene, og flere organisationer har advaret om, at lejrene kan ende med at udklække nye terrorister, ligesom der jævnligt kommer rapporteringer om radikalisering i lejrene, hvor Islamisk Stat sidder på magten. I lejrene sidder 25 danske børn, som enten er født i Syrien eller Danmark, og hvis forældre tog ned for at bo i Islamisk Stat. 19 af disse børn er i alderen 1-13 år. Statsminister Mette Frederiksen har afvist at hente børnene hjem. 'Deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat, og dermed har de truffet et valg på deres børns vegne,' sagde hun 26. november 2019 i Folketingssalen. USA har gentagne gange opfordret lande som Danmark til at hente sine statsborgere hjem. Indtil videre har Danmark dog kun hentet to hjem: et forældreløst spædbarn og en 13-årig dreng, der var alvorligt syg. Ekstra Bladet sætter i den kommende tid fokus på 'Mettes uønskede børn' og vil gerne i kontakt med folk, der har kendskab til sagen. Skriv til tf@eb.dk Vis mere Luk

Derudover mener advokaten, at der er tale om to enslydende afgørelser, selv om der skal foretages individuelle vurderinger i hver enkelt sag.

'I sådanne sager af så alvorlig karakter, bør der efter min opfattelse ske en skærpet skønsmæssig fastsættelse af borgernes rettigheder, hvor de individuelle forhold bør undersøges nøje og indgå i den samlede vurdering. Dette er imidlertid ikke sket i disse sager,' fremgår det.

To forvaltningseksperter har tidligere overfor Ekstra Bladet vurderet, at Udenrigsministeriet bevæger sig på vippen i sagsbehandlingen, fordi afgørelserne er identiske.

Ministerium afviser klage

Knud Foldschack påpeger desuden i klagen, at fratagelsen af bistand også rammer børnene, selv om Udenrigsministeriet har oplyst, at afgørelsen ikke påvirker børnenes mulighed for at få hjælp.

'De (børnene, red.) fratages efter min klare opfattelse reelt muligheden for hjælp, da deres mødre, som forældremyndighedsindehavere, afskæres fra konsulær bistand. Der findes ingen konsulær repræsentation i fangelejren, og børnene er i enhver henseende afskåret fra at få den hjælp fra dansk side, som de er berettiget til.'

Udenrigsministeriet har i en skrivelse tidligere på året oplyst til advokaten, at der er ikke er tale om afgørelser efter forvaltningsloven, men at man alligevel forsøger at hjælpe de pågældende personer i sagsbehandlingen.

'Det er Udenrigsministeriets opfattelse, at ministeriet i videst omfang har gjort dig og din klient bekendt med de oplysninger, som har indgået i ministeriets beslutning om at afskære bistanden til din klient,' skriver Udenrigsministeriet og afviser samtlige klagepunkter.

Det er nu op til Ombudsmanden at vurdere, hvad der skal ske i sagen.