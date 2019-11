Mettes vildes æble-forsøg: Fuglene spiser kun det ene

Et billede af to æbler er gået fuldstændigt viralt i hele Danmark

Ovenstående billede er taget i Mette Hofstedts have i den lille sønderjyske by Ulstrup. Det ene æble har fuglene gnasket løs af, mens det andet æble er fuldstændigt urørt.

Det opdagede Mette Hofstedt ved et lille spontant æble-forsøg. Til Ekstra Bladet fortæller Mette, at hun allerede lagde et sprøjtet æble af mærket Pink Lady ud i sin have for 13 dage siden, fordi hun ville fodre fuglene med det. Men fuglene ikke så meget som rørte det sprøjtede æble, der er importeret fra Australien.

- Jeg lagde derfor også et usprøjtet æble ud i haven for at undersøge, om de ville spise det. Og efter kun en halv dag, havde fuglene spist halvdelen af det usprøjtede æble. Mens det sprøjtede æble lige ved siden af stadig var urørt.

Mette lagde i søndags et opslag ud på Facebook med sit specielle eksperiment, der blev delt af hendes ven Sonnich Brinch Morgenstern. Og så gik opslaget lynhurtigt viralt. Det er indtil videre blevet delt mere end 21.000 gange.

Mette Hofstedt siger selv i opslaget, at det er meget tankevækkende, at fuglene ikke vil spise de sprøjtede æbler. Og til Ekstra Bladet siger hun:

- Jeg kommer aldrig mere til at spise de sprøjtede æbler. Jeg synes, at jeg med mit forsøg har fået bekræftet, at der er noget lusket ved de æbler, siger Mette Hofsted.

Ekstra Bladet har kontaktet museumsinspektør Morten D. D. Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus for at høre, om det kan have sin rigtighed, at fugle på ingen måde vil spise af et sprøjtet æble.

- Jeg har selv oplevet flere gange, at fugle ikke vil spise af et sprøjtet æble. Men det er ikke en entydig forklaring. Nogle gange vil de godt, forklarer Morten D.D. Hansen og tilføjer, at han har lagt konventionelle sprøjtede danske æbler ud i sin have, som fuglene med glæde har gnasket i sig.

- Når fuglene ikke vil spise et sprøjtet æble kan det måske også skyldes andre faktorer. Det kan være fordi, at æblet er behandlet med voks eller det kan måske være på grund af farven. Vi kan ikke sige det med sikkerhed. Men jeg tror selv på, at jo mere unaturligt, der er fyldt i et æble, jo større chance er der for, at fuglene vil nægte at spise æblet.