Mexico runder 50.000 coronarelaterede dødsfald

Mexico har torsdag rundet 50.000 coronarelaterede dødsfald siden pandemiens begyndelse.

Det oplyser regeringen i en daglig opdatering torsdag lokal tid.

I alt har landet nu registreret 50.517 døde, siden det første tilfælde af coronavirus blev opdaget i februar.

Det er en stigning på 819 døde de seneste 24 timer.

Mexico overhalede for få dage siden Storbritannien som det land i verden, der har registreret tredjeflest døde under pandemien.

Myndighederne i det latinamerikanske land med 128 millioner indbyggere har nu registreret i alt 462.690 smittetilfælde.

- Beklageligvis, fordi det altid er beklageligt, også hvis det kun var én, har vi nu registreret 50.517 døde af covid-19 i Mexico, siger Mexicos sundhedsminister, Hugo López-Gatell, på et pressemøde.

Kun USA og Brasilien har registreret flere coronarelaterede dødsfald end Mexico med henholdsvis 159.990 og 98.493 døde, viser tal fra Johns Hopkins University.

Mexicos dødstal er også langt højere end de 6000 til 30.000 døde, som præsident Andrés Manuel López Obrador i starten af februar forudsagde, at landet ville få.

Embedsmænd i Mexico mener desuden at vide, at det reelle dødstal i landet er meget højere, men at det ikke er kommet frem på grund af manglende test af befolkningen.

Præsidentens regering, der i starten af juni begyndte at løsne restriktioner i landet, har fået hård kritik sin håndtering af coronakrisen.

Omvendt har Obrador selv været ude og beskylde de konservative medier for at puste en stemning op.

Præsidenten lovede i slutningen af juli, at han vil forbedre landets sundhedsvæsen i et forsøg på at bekæmpe truslen fra virusset.

Mexicos økonomi er den næststørste i Latinamerika, men den er blevet ramt særdeles hårdt af coronapandemien.

Landets bnp forventes således at styrtdykke med 17,3 procent i årets andet kvartal.