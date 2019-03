Mexicos præsident forlanger undskyldning fra Spanien

Den mexicanske præsident vil have en undskyldning for overgreb begået under Spaniens kolonisering af Amerika

Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, forlanger nu en spansk undskyldning for de overgreb, som blev begået mod den oprindelige mexicanske befolkning under den spanske kolonisering af Amerika for godt 500 år siden.

Det skriver Reuters.

Kravet kommer i et brev til den spanske kong Felipe VI og har allerede bragt sindene i kog blandt flere spanske politikere, som blandt kalder det 'en utålelig hån mod Spaniens folk'.

Oven på de spanske reaktioner var den mexicanske præsident hurtig til at cementere, at han ikke ønskede en konfrontation med Spaniens regering, men blot ville promovere forsoning og styrke båndene mellem de to lande.

Spanien er en af Mexicos største kilder for udenlandske investeringer. Et dårligt forhold til det europæiske land kan derfor koste mexicanerne dyrt.

Spurgt hvorvidt han også ville forlange undskyldninger fra Frankrig eller USA for deres historiske indgreb i Mexico svarede præsidenten 'til sin tid'.

Frankrig invaderede Mexico i 1860'erne og indsatte Maximilian fra fyrstefamilien Habsburg som kejser, mens amerikanerne gennem tiden har haft adskillige sammenstød med deres sydlige naboer - mest berømt den mexicansk-amerikanske krig fra 1846 til 1848, hvor Mexico mistede halvdelen af sit areal.