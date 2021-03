Miami lukker festen

Området South Beach, som er centrum for meget af Miamis natteliv, bliver ramt af et natligt udgangsforbud som minimum de næste tre dage.

Det har myndighederne meddelt lørdag lokal tid. Tiltaget er et forsøg på at holde styr på store folkemængder, der fejrer 'spring break', som er navnet på den berygtede årlige ferieperiode for amerikanske skoler og universiteter.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Hærgede restauranter og slåskampe er blot nogle af konsekvenserne af de seneste dages fester.

Her har tusindvis af unge ifølge myndighederne moret sig i millionbyen - mange af dem uden mundbind, afstand eller særligt meget hensyntagen til, at der er en pandemi.

Letpåklædte kvinder fester i Miami under "spring break". Foto: Marco Bello/Reuters

- Der kommer simpelthen for mange, som ikke har nogen intentioner om at følge reglerne, siger Miamis borgmester, Dan Gelber, ifølge CNN.

- Resultatet har været et niveau af kaos og uro, som er mere, end vi kan holde ud.

På sociale medier er videoer af de kaotiske tilstande blevet delt flittigt.

En af de mere populære står den amerikanske filmmager Billy Corben for.

Han har delt en video af en mand i bar overkrop, som står på en bil med sit ansigt malet som Batman-skurken Jokeren, mens han svinger det amerikanske flag og råber: 'Covid er ovre'.

Det nye forbud har fået folk til at rykke væk fra gaderne. Et luftfoto delt af politiet i Miami viser den kendte gade Ocean Drive helt tom, blot to timer efter at udgangsforbuddet trådte i kraft.

Det er ikke første gang, at Miami Beach har skullet håndtere store grupper festligt indstillede unge under 'spring break'.

Men nyhedsbureauet AFP, som er til stede i kystbyen, melder, at efter omkring 13 procent af den amerikanske befolkning er blevet vaccineret, så har stemningen lige fået et nøk op.

- Gå nu bare ud at få jeres vaccine alle sammen, så I kan komme her og have det sjovt med os, for vi er blevet vaccineret, baby, siger den 22-årige studerende Jalen Rob til AFP.

Ud over udgangsforbuddet har myndighederne lukket for trafikken på tre broer, der forbinder Miami Beach med fastlandet, mellem klokken 22.00 og 06.00.

Kun folk, der skal krydse på grund af bolig eller arbejde samt hotelgæster, får mulighed for at komme over dem.