Michael er lænket til sin lænestol, mens han venter på hjælp: - Jeg har mistet håbet

40-årige Michael Bildes liv ændrede sig drastisk efter en operation. Mens han er plaget af voldsomme smerter, venter han knap to år på at få hjælp

40-årige Michael Bildes liv ændrede sig drastisk efter en operation. Mens han er plaget af voldsomme smerter, venter han knap to år på at få hjælp

Michael klemmer de brune øjne sammen, mens hovedet vipper op og ned. Kroppen spænder op, mens en krampende arm borer sig ind i siden. Dér, hvor det gør ekstra ondt.

Michaels liv er her. I en lænestol i en lejlighed i Hvidovre omgivet af sine to katte, Hannibal og Oliver. Med mørke klæder for vinduerne og uundværlig støtte fra sin mor, Gerda. Sådan har det været, siden han i marts 2019 blev opereret for en tumor i bugspytkirtlen.

Fire år senere og med en ptsd-diagnose efter et kompliceret sygehusforløb i bagagen, befinder han sig i et rent ventehelvede.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael bruger blandt andet fjernsynets lyde til at distrahere sig selv fra smerterne og ptsd'en. Foto: Linda Johansen

Kan lugte galde

Han er plaget af voldsomme smerter, som ingen læger foreløbig har kunnet finde årsagen til.

Men han må vente et år og otte måneder på hjælp.

Annonce:

- Jeg har det, jeg kalder tiskridtsdage, som er ud til køkkenet og lave en kop kaffe. Jeg bliver tappet for energi, fordi jeg skal bruge så mange kræfter på at spænde imod mine smerter og distrahere mig selv, siger 40-årige Michael Bilde.

Smerterne beskriver Michael som jag og trykken i maven og en følelse af at kunne mærke sine tarme. Ubehag. Kvalme. Og en konstant fornemmelse af lige at have spist en stor julemiddag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael har konstante smerter og får dagligt mange smerteanfald. Han forsøger blandt andet at bruge vejrtrækningsteknikker, som han lærte, da han som ung var værnepligtig i militæret. Foto: Linda Johansen

Oveni er der fantomssmerterne, som kommer fra ptsd'en.

- Jeg kan hele tiden mærke en sygehusslange, der stikker ud, og jeg kan lugte galde, fortæller Michael Bilde, som midt i interviewet må række ud efter en lille flaske parfume, som han dupper under næsen for at distrahere sig fra stanken.

Måtte stoppe ptsd-behandling

Michael var egentlig startet på behandling for sin ptsd, men den måtte afbrydes, fordi hans uforklarlige smerter spændte ben for behandlingen.

Annonce:

Derfor venter han på at komme til på smerteklinikken på Rigshospitalet, hvor de kan tage patienter, der også lider af ptsd. En ventetid, der med lige under to år kræver godt med tålmodighed.



Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 16. februar 2022 fik Michael en indkaldelse til 20. marts 2024. Den blev i sommer fremrykket til 9. oktober 2023. Skærmfoto

- Jeg er frustreret. Jeg er sgu sur. Man føler sig tilsidesat og ved ikke, hvad man skal stille op mere, fortæller Michael Bilde.

- Jeg tænker, at det kun bliver værre, inden jeg får hjælp. At jeg skal gå i så mange år med de her smerter, sætter bare nogle andre lidelser i gang. Alt er på vej ned ad bakke.

Frygter, at det slutter sådan

Inden operationen jonglerede Michael to jobs, dels som husbestyrer i en børne-/ungeinstitution i København, dels som 7-Eleven-medarbejder. Han har med egne ord altid 'haft krudt i røven'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

TV2's hårdkogte reporter: Jeg har ptsd

I dag har han tabt 30 kg, og som han sidder der i sin brune læderstol, syner den ellers 1.95 meter høje mand ikke af meget.

Annonce:

- Det er grumt at sidde med den viden, at man stille og roligt sidder sig selv i døden, fortæller Michael Bilde.

- Min største bekymring er, at jeg skal sidde her og dø. Og at det her var mine sidste fire år, i stedet for at der kunne være sket noget andet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De alternative råd: Sådan slipper du af med gigtsmerterne

Michael har forsøgt alverdens medicin såsom smertestillende piller, morfin, drop, epidural- og sovemedicin, men intet hjælper, fortæller han. Foto: Linda Johansen

Uden for lejligheden i Hvidovre skinner solen. Men indenfor er forhåbningen om at mærke de varme stråler som et frit menneske ganske spinkel.

- Jeg håber at få noget af mit normale liv tilbage, men jeg må ærligt indrømme, at det tror jeg ikke selv på, efter at der er gået så lang tid. Jeg har mistet håbet.

Sådan tackler Mette sine kroniske smerter