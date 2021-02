Michael: Hjælp, kommunen nægter mig test for hjerneskade

Kære Puk

I 2010 fik jeg stillet en depressions-diagnose. Jeg kommer fra et misbrugshjem og har haft mange samtaler med kommunens psykologer om min barndom og om at leve med depression og angst.

Da min psykolog gik på barsel, mente hun ikke, at jeg var klar til at blive sendt i praktik - det var allerede prøvet uden succes - så hun og min læge fik sendt mig til en psykiatrisk afdeling, hvor jeg havde et langt forløb med blandt andet gruppeterapi. Det hjalp dog ikke, der manglede noget.

Forløbet endte, da jeg ikke kunne navigere ordentligt i den offentlige transport, jeg mistede overblikket, og til sidst slap de mig.

Nu har en ny sagsbehandler, der fået mig i gang med et ressourceforløb. Her går jeg blandt andet til afspænding, og afspændingspædagogen er dygtig. Vi fandt sammen ud af, at jeg har en senhjerneskade, efter jeg i 2006 blev slået ned med en brosten.

Nu faldt alle brikkerne på plads, alle symptomer gav mening. ENDELIG var der lys. Men nej!

Jeg vil have en uvildig og fyldestgørende diagnose fra et hjerneskadecenter, og jeg vil have det på tryk. Men kommunen siger nej, de kan sagtens lave en Wais-test (test til vurdering af intelligens og kognitive funktioner hos mennesker i alderen 16-90 år, red.) med deres egne folk.

Men jeg mener ikke, at kommunens folk er uvildige, og alle valg, de træffer, sigter på at få mig ud på arbejdsmarkedet igen. Og der er da heller ikke noget, jeg hellere vil end at sige farvel til systemet og få et job -men det skal være med den rigtige diagnose!

Selv om både kommunen og jeg selv mener, at jeg har været fejlbehandlet fra begyndelsen - der var ingen depression, men derimod en hjerneskade, der påvirker mine kognitive evner - så har kommunen sat foden ned. Ingen test ved et senhjerneskade-center!

Og det til trods for, at det er kommunen selv, der har peget på sandsynligheden for denne diagnose.

Hjælp, Puk. Hvad kan jeg gøre?

Kærligst Michael

Kære Michael

Det var da en helt ulykkelig og frustrerende situation, du står i. Jeg forstår ikke helt, hvor kommunen kommer ind i billedet i forhold til at få stillet en diagnose for hjerneskade?

Kommunens psykologer kan godt lave en Wais-test på dig - men de kan ikke stille en hjerneskade-diagnose. Det kan kun en læge/speciallæge. Du skal gå til din praktiserende læge, der kan henvise dig til en specialist for videre udredning



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

fra enten speciallæge eller via din egen læge til Center for Hjerneskade. Du skal dog være opmærksom på, at du skal opfylde nogle ret skrappe kriterier for at blive tilbudt behandling der - dem kan du finde på centerets hjemmeside her

Kommunen er forpligtet til at belyse/oplyse din sag så grundigt som muligt, før de kan træffe den rette afgørelse.

Det nytter ikke noget at sende dig ud i praktik, hvis du er for syg, fordi du har pådraget dig en alvorlig hjerneskade. Så skal de jo afdække din helbredsmæssige situation yderligere, før de for eksempel sender dig ud i et forløb, der har til formål at få dig tilbage i arbejde.

Kommunen er ifølge loven forpligtet til at undersøge dette. Dette kaldes også officialprincippet.

Du må skynde dig til egen læge og videre til speciallæge. Kommunen kan efterfølgende indhente status-attester med oplysninger om dit helbred - hvis du for eksempel får stillet en hjerneskade-diagnose.

God bedring og held og lykke.

Med venlig hilsen Puk

Noter 18.000 danskere rammes hvert år af en hjerneskade. Hyppigste årsager til en hjerneskade er hjerneblødning, blodprop og slag mod hovedet. Kognitive følger af en hjerneskade kan være Svigtende koncentration og opmærksomhed

nedsat hukommelse

sproglige vanskeligheder

nedsat evne til planlægning og kontrol

nedsat orientering

vanskeligheder med problemløsning

nedsat erkendelse og sygdomsindsigt

