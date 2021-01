Michelin-kok taler ud: Derfor gik det helt galt

INTERVIEW: Det var en alt for ambitiøs dessert, der væltede udleveringen af tusindvis af nytårsmenuer - lover at hjælpe de ramte kunder

Det skulle være endt som en god aften for både restauranten og de tusindvis af kunder, der ventede på deres nytårsmad. I stedet må ejeren af Michelin-restauranten Kokkeriet, Sammy Shafi, i dag konstatere, at han i den grad skød forbi målet, da han skruede menuen sammen.

- Desserten kunne ikke bygges færdigt i så god tid, som jeg troede, at den kunne, siger han fredag eftermiddag i et stort interview med Ekstra Bladet.

- De fleste retter er jo bygget og pakket i flere timer før afhentningen og sat på køl. Men den her ret ville simpelthen ikke, som vi ville. Det er en overambitiøs dessert, hvor vi skulle have lavet en, som havde været nemmere at håndtere i den her situation.

- Så for hver gang vi var klar med en bunke ordrer, gik der tid med at lave desserten klar. Og det indhenter os, når der er så mange mennesker, der har bestilt så mange kuverter. Så kommer vi bagud, og det er svært at redde tidsmæssigt.

- Hvor mange kuverter har I solgt?

- Det er en misforståelse, når folk tror, at vi har solgt 7000 kuverter hos dealsiden Downtown. De enkelte elementer som fx en flaske champagne tæller med i de data, som Downtown har lagt ud.

- Så det rigtige tal er, at vi har solgt 4900. Og det er det samlede tal fra Downtown, andre dealsider og ved salg direkte fra os selv.

- Det er også mange?

- Ja, det er tre gange så mange, som vi plejer. Det kan jeg lige så godt være ærlig og sige.

Sagen har fået store konsekvenser for kokken, som man kan se af hans opslag her. Skærmdump fra Facebook

- Hvorfor lave tre gange så meget?

- Det er jo svært at vide, hvor meget man ender med at sælge. Men vi har jo lukket den normale forretning, og har derfor også mange flere folk til alene at koncentrere sig om det her. Så alle dem, der var hjemsendt, blev kaldt på arbejde. Og så regnede vi jo med, at vi kunne stå og hygge og koncentrere os om det her arbejde, fordi det er det eneste, vi skulle lave. Vi troede simpelthen at vi kunne. Jeg troede, at vi kunne.

- Og er det så grisk, og vi skulle have nøjes med 1000 kuverter? Jeg kunne jo også have solgt 10 kuverter i stedet for 40 i restauranten, hvis jeg var bange for at komme ud at sejle.

- Var du det?

- Jeg var rædselsslagen for det.

- Men med 4900 kuverter og det tidsrum, der var sat af til det, hvordan troede du så, at det kunne lykkes? Hvorfor valgte I ikke en anden måde at gøre det på?

- Altså uanset hvordan vi planlagde det her, kunne vi ikke stå udenfor og levere maden. Derfor skulle folk også ind i vores sluse og med afstand have maden udleveret.

Sammy Shafi ejer Michelin-restauranten Kokkeriet, der nu er endt i endnu en shitstorm for ikke at have styr på sin forretning nytårsaften. Foto: Sammy Shafi

- Det regnestykke kunne man vel godt have lavet forud?

- Ja, 100 procent. Og vores beregning lagde op til op til to timers ventetid. Det var der ingen tvivl om, hvor der ville danne sig en kø på op til to timer. Hvis vi var heldige, kunne køen holdes nede på en halv til en hel time. Det var ambitionen, og det var også i begyndelsen tæt på at lykkes.

- Men når desserten ikke vil sætte sig, som den skal, så går det hurtigt ned ad bakke. Og når du er bagud og kunderne er sure og råber og skriger, gør det kun tingene meget værre.

- Hvad vil du sige til de kunder, der siger, at uanset fejl med en dessert, så var det her dømt til at mislykkes?

- Så tager de fejl. Vi har selvfølgelig ikke planlagt noget, som vi fra begyndelsen ville have til at fejle. Tværtimod. Ambitionen var at lave en bedre, skarpere og meget mere sublim menu, end vi nogensinde har gjort.

- Vi havde bare ikke regnet med, at det ville tage så fandens lang tid at komme i mål med den dessert. Og det er en klar fejlberegning fra os, siger kokken, der også netop har kommenteret sagen hos TV2 Lorry.

Lover pengene tilbage

Selvom det kan blive svært at få enderne til at nå økonomisk sammen, afviser Sammy Shafi over for Ekstra Bladet, at han på nogen måder vil løbe fra regningen:

- Vi skal lige have lov til at trække vejret. Og så har jeg forsøgt over flere omgange at sige undskyld til folk. Men hver gang jeg laver sådan et opslag, bliver jeg svinet endnu mere til.

- Ja, opslagene er slettet, efterhånden som de er kommet ud?

- Jeg træffer den beslutning og fjerner dem, fordi hver gang jeg skriver noget, får jeg et hav af alle mulige personlige kommentarer. Men jeg står altså til ansvar for det hele, og jeg har fejlet. Og hvis der findes et større ord end undskyld, så vil jeg rigtig gerne sige det til alle. Men inden jeg når at kommunikere, hvad vi vil gøre, bliver vi kimet ned og svinet til.

- Men det er vel meget forståeligt, når man kigger på, hvor mange der fik deres nytårsaften ødelagt?

- Ja, og jeg ønsker også kritikken. Jeg ønsker bare ikke den personlige hetz. Det er en forretning, jeg driver. Så når det handler om mig som person, kan jeg ikke forstå, hvorfor det skal komme så langt. Hvad vil folk have ud af at få mig ned med nakken som person? Knække mig psykisk? Det er jo det, det ender med.

I nat lagde Kokkeriet dette opslag ud, som nu er slettet. Men ejeren står stadig ved det, han lovede. Skærmdump

- Du lavede et opslag i nat om, hvordan du vil kompensere kunderne. Men det er slettet. Så hvordan vil du gøre det?

- Det bliver, som man kan læse i opslaget. Dem, der ikke har fået noget mad, kan få deres penge tilbage. Og dem, der er utilfredse over at have ventet i urimelig lang tid - og hvor vi har skylden - kan få et gavekort til Kokkeriet, der gælder i tre år fra nu. På den måde kan det også bruges, når alt det her har lagt sig.

- Hvordan kommer det praktisk til at foregå?

De fleste kuverter er solgt gennem dealsiden Downtown, som man kan skrive til, hvis man vil klage. Har man købt gennem et andet dealsite, gør man det samme. Og har du købt direkte fra os, kan man klage til os.

- Hvad betyder det her økonomisk for din forretning?

- Det bliver dyrt. For selvom der er solgt meget, har der også været mange udgifter til både råvarerne, som er af en høj kvalitet, og til ansatte og gebyrer til dealsiderne. Og lige nu har vi ikke de fleste af pengene, fordi de ligger hos Downtown.

- Jeg løber ikke fra noget og er nødt til - også for at opføre mig etisk - at betale den fulde pris tilbage til dem, der ikke har fået, hvad de betalte for.

- Men det er klart, at hvis alle forlanger betalingen tilbage, vil det koste mig rigtigt meget. Og de penge har jeg ikke. Så det kan ende med, at virksomheden må lukke og slukke.

