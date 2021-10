Michelin-kok udvist af Danmark: Han er for dygtig

Står du og din arbejdsplads i en lignende situation? Kontakt journalisterne her.

8. november.

Det er dagen, hvor kok Sherwin Mariano er blevet pålagt af myndighederne at forlade landet.

Den fillipinske familiefar, som tidligere har arbejdet på en dansk Michelin-restaurant og nu er på restauranten Zahida i København, har nemlig fået afslag på sin ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Han er for kvalificeret til sit nuværende job, mener myndighederne.

- Jeg er meget overrasket over, at de har afvist min ansøgning. Jeg har den rette erfaring, og jeg har specialiseret mig i asiatisk mad som den, jeg laver her, fortæller 35-årige Sherwin Mariano.

Sammen med Zahidas indehavere, brødrene Shane og Bobby Affridi, drømmer han om, at restauranten indenfor få år skal optages i Michelin-guiden. Men drømmen er nu øjensynligt gået op i røg.

- Hvordan skal vi opnå det mål, når de udviser mig, spørger han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sherwin Mariano har arbejdet som kok i 17 år. Inden han fik job på Zahida, arbejdede han tre år for Michelin-restauranten Kiin Kiin på Nørrebro. Foto: Henning Hjorth

Michelin-kok

Sherwin Mariano er ikke hvilken som helst kok. Bag sig har han en 17 år lang karriere som kok på restauranter og femstjernede hoteller rundt omkring i hele verden, og senest har han i tre år lavet gourmetmad hos den danske Michelin-restaurant Kiin Kiin.

Alligevel vurderer Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, at Sherwin Mariano med sit job på Zahida ikke længere lever op til kravene for at få lov til at bo og arbejde i Danmark.

SIRI mener nemlig ikke, at arbejdet på Zahida kræver 'ansættelse af en person med særlige individuelle kvalifikationer', fremgår det af afslaget.

Derudover bliver hans evner ikke udfoldet på restauranten, som i styrelsens øjne ikke tilbyder 'tilstrækkeligt innovativ gastronomi på et højt niveau'.

Med andre ord: Sherwin er for kvalificeret til sit arbejde.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Brødrene Shane og Bobby køber ikke argumentet om, at Zahida ikke er på et højt nok gastronomisk niveau.

Paradoksalt afslag

Afgørelsen falder Sherwin og hans arbejdsgivere for brystet. Den kommer i en tid, hvor branchen skriger på arbejdskraft, og hvor restauranten ikke kan ansætte hvem som helst, hvis de vil blive ved med at ligge i top ti på rejseguiden TripAdvisor over bedste restauranter i København.

- Sandheden er, at han i vores øjne er den eneste, der kan varetage jobbet. Det er meget, meget svært at finde en kok som ham her i landet. Det er som at finde stjernestøv, siger Bobby Affridi.

Han fortæller, at Zahida skam har forsøgt at finde arbejdskraft inden for landets grænser. Uden held.

- Vi har ledt og ledt, men vi kan virkelig ikke finde andre. Vi har søgt på alle jobportaler, sociale medier, gennem netværk, alt. Der er ikke nogen.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Det er faktisk slet ikke så overraskende, at brødrene har svært ved at finde en anden kok end Sherwin med de rette kvalifikationer.

En nyere undersøgelse fra Horesta viser således, at det for 56 procent af danske hotel- og restaurantvirksomheder er en 'meget stor' eller 'stor' udfordring at finde personale. Blot tre procent oplever, at det ikke er en udfordring at finde kokke og tjenere.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Bobby, Shane og Sherwin har appelleret afgørelsen. De håber, at Sherwin alligevel vil få lov at blive i Danmark. Foto: Henning Hjorth

Meget stressende

Afslaget på arbejds- og opholdstilladelse har været en mavepuster, ikke bare for Sherwin Mariano, men også for hans familie.

- Jeg har min kone og datter her, og de har rykket deres liv op for min karriere. Vi elsker at bo i Danmark og er faldet til her, men nu skal min datter stoppe i børnehave, og min kones danskundervisning er blevet afbrudt, fortæller han.

De to brødre har anket afgørelsen og håber nu på, at Udlændingenævnet giver dem medhold, så de kan søge på ny og forhåbentlig få lov til at beholde deres kok.

- Vi føler, at vi gør noget, som ingen andre i København har gjort, nemlig at forsøge at få pakistansk mad op på Michelin-niveau. Vi bryder ingen regler. Vi er ikke kriminelle. Vi vil bare gerne drive vores restaurant, gøre gæsterne glade og vores forældre stolte, fortæller Bobby Affridi.