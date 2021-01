Michelin-kunder samler sig: Giv os pengene retur

Mange danskere måtte opgive at få deres nytårsmenu fra Kokkeriet. En køtid på over otte timer fik folk til at forlade køen - nu samles de vrede kunder i en Facebook-gruppe

'Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Har bestilt nytårsmenu som take-away fra Kokkeriet. Efter at have stået i kø i syv timer, har vi endnu ikke fået vores mad.'

'Det er helt til grin. Vi skal have vores penge retur. Det er det rene bondefangeri.' lyder det fra Andreas Robertson på Kokkeriets Facebook-side i går aftes.

Andreas' kommentar er langt fra den eneste.

Flere måtte i går opgive at få deres nytårsmenu udleveret, fordi ventetiden simpelthen var lang - mange stod i kø til langt ud på aftenen, før de gav op.

En af dem var Christian Just Werenberg, som har taget initiativ til en gruppe på Facebook, der i samlet flok vil få Kokkeriet til at tage ansvar.

Michelin-restaurant sletter alt

Sådan ser siden på Facebook ud. Skærmdump

Jo flere, jo stærkere

Efter selv at have opgivet sin nytårsmenu omkring klokken 20 og i stedet ty til bedste tilbud på markedet - den lokale McDonalds - har Christian Werenberg taget initiativ til en Facebook-gruppe med navnet 'Sag mod Kokkeriet nytår 2020', der i skrivende stund har 278 medlemmer.

Formålet er helt klart: Stå nu frem Sammy og tag ansvar.

- Det er sådan set det eneste, den her gruppe er til for, siger initiativtageren Christian Werenberg, da Ekstra Bladet talte med ham 1. januar.

- Grunden til, jeg lavede gruppen, var, fordi jeg tænkte, at vi stod stærkere, når vi var flere. For mig handler det om at få sat et digitalt aftryk om, at det her ikke er i orden.

- At tage imod så mange bestillinger, kan man næsten regne ud, vil gå galt. Derudover er der blevet lavet opslag i løbet af i går aftes, hvor der er blevet lovet refundering og det ene og andet, men det er blevet slettet igen.

- Det er heller ikke i orden, lyder det videre fra Christian Werenberg.

Michelin-kok taler ud: Derfor gik det helt galt

Den danske Michelin-restaurant Kokkeriet er endt i kæmpe stormvejr efter at have skuffet tusindvis af kunder nytårsaften. Foto: Emil Agerskov

Ødelagde vores nytårsaften

Iben Søgaard var en af de kunder, som ikke gav op, men endte med at stå i køen i over otte timer.

Da Ekstra Bladet ringer til hende for at høre hendes historie, er det en lettere rystet Iben i telefonen:

- Vi kom 13.45 og fik vores mad udleveret omkring 22. Og da vi gik, var der omkring 300 mennesker bag os.

- Indenfor, den sidste time vi stod der, gik politiet ind og tog ham (Sammy Shafi red.,) med ud i baglokalet, og derefter blev han eskorteret rundt, så han kunne sige undskyld og fortælle, at han vil kompensere.

- Vi fik en dårlig historie fra ham om, at en kok, som havde lavet desserten, var stoppet fire dage forinden, og der var ingen ellers, der kunne lave den, og den havde derfor ikke sat sig.

- Han sagde også, at han gjorde alt, hvad han kunne, og havde ikke set sine børn i 36 timer, siger Iben, som ikke giver meget for den forklaring.

Efter syv timer i kø: Hit med pengene

- Havde jeg vidst klokken 17, da jeg var i Kongens Have for at finde en busk at tisse i, at der ville gå yderligere fire timer, var vi da også kørt.

- Men man tænker hele tiden: 'Nu har vi stået her i fire timer - nu har vi stået her i fem timer', og vi blev ved med at tænkte, nu tager vi lige den sidste time med, forklarer Iben, som skiftes med sin mand til at stå i køen.

- Jeg snakkede med en ældre dame, som stod med sin taske over hovedet for at holde sig tør fra regnen. Hun stod også i otte timer ligesom os selv og skulle med bussen hjem bagefter.

- Jeg var simpelthen så bekymret for hende og hendes helbred. Der mange hundrede mennesker, som ikke kunne forlade køen, fordi de var alene.

Oplevelsen nytårsaften har sat sine spor i Iben, som i dag er noget mærket af den lange ventetid i går.

- Det ødelagde fuldstændig vores nytårsaften. Vi var helt færdige, da vi kom hjem.

- Jeg kunne ikke engang lave det mad der - jeg har faktisk haft det fysisk dårligt siden, siger Iben Søgaard, der sammen med sin mand endte med at kunne sætte sig til bordet ved hovedretten klokken 23.57.