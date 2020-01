Michelin-restaurant mister stjerne

Restauranten L'Auberge du Pont de Collonges, ofte bare kaldet Bocuse, har fredag mistet en ud af sine tre Michelin-stjerner.

Det skriver AFP.

Den franske restaurant ligger i Lyon i Frankrig og er opkaldt efter afdøde kok Paul Bocuse.

Han var en legendarisk skikkelse i fransk gastronomi og har lagt navn til den måske mest prestigefulde kokkekonkurrence Bocuse d'Or - der også kaldes det uofficielle kokke-verdensmesterskab.

Død af alvorlig sygdom

Paul Bocuse blev født i værelset over L'Auberge du Pont de Collonges, som i 1965 for første gang fik tre stjerner i Michelin-guiden. Dem havde den resten af kokkens liv.

For to år siden døde stjernekokken af Parkinsons sygdom i selv samme værelse over restauranten, som han blev født i.

Ikke længere på niveau

I 2020-udgaven af Michelin-guiden vil restauranten dog kun have to stjerner.

- Etablissementets kvalitet er fortsat højt, men det er ikke længere på niveau til tre stjerner, forklarer organisationen bag Michelin-guiden til AFP.

En restaurant kan højst få tre stjerner i Michelin-guiden. I så fald vurderes restaurantens menu at være ekstraordinær køkkenkunst, der er værd at rejse efter.

To stjerner, som Bocuse-restauranten nu har, betyder, at det ifølge guiden er et rigtig godt køkken, som er værd at køre en omvej for at besøge.

Den eneste danske restaurant med tre stjerner er Geranium i København. 27 andre danske restauranter har en eller to Michelin-stjerner.