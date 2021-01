Michelin-restaurant sletter alt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Penge til dem, der opgav og ingen mad fik. Gavekort til resten.

Det var i nat det håndfaste løfte, som ejeren af Michelin-restauranten Kokkeriet, Sammy Shafi, gav på selskabets Facebook-side:

'Jeg lægger mig ganske enkelt fladt ned og beder om jeres tilgivelse...'

'Alle dem, som måtte vente men opgav og gik uden at få deres mad bliver fuldt refunderet via Downtown eller os, afghænhigt af hvor I har købt menuen igennem.'

'Alle som endte med at få mad med eller uden desserten bliver alle kompenseret med et gavekort til vores normale Takeaway.'

Fjerner kritik: I får ikke en krone

Sletter løs

Fredag morgen er beskeden imidlertid væk, og det er fortsat ikke muligt at få et svar fra Sammy Shafi, der ikke har reageret på pressens henvendelser.

Samtidig har han slettet flere tidligere opslag. Blandt andet et opslag fra 29. december, hvor han forudså, at alt kunne gå galt, fordi det samme skete i 2012:

'Jeg ved dog med mere end tre årtiers erfaring inden for faget, at alt kan nå at ske og at vi alle fejler,' skrev Sammy blandt andet og bad på forhånd om kundernes opbakning.

'Jo flere vi er inde over, jo flere fejl begår vi, så jeg håber meget på alle jeres positive karma på dagen, forståelse for stabens kolossale hårde arbejde samt accept af en hel ny situation som verdenen befinder sig i, hvilket naturligvis vil gøre afhentningen og udleveringen mere besværlig end nogensinde.'

Oversalg for millioner: Endt i kaos

Sammy Shafi ejer Michelin-restauranten Kokkeriet, der nu er endt i endnu en shitstorm for ikke at have styr på sin forretning nytårsaften. Foto: Sammy Shafi

Efter syv timer i kø: Hit med pengene

Kunder skældt ud

Nytårsaften lagde firmaet også et opslag ud, hvor man afviste at kompensere kunderne og nærmest skældte dem ud, som bad om det:

'Gæster der insisterer på refundering synes vi ikke hører hjemme nogen steder, da vi på alle mulige måder er mere end klar og kan ikke selv få refunderet vores vare nogen steder,' kunne man blandt andet læse.

Og endelig er et opslag fra i aftes, som erstattede førnævnte opslag med hundredvis af vrede kommentar, nu slettet. I opslaget, hvor man kunne se, hvordan maden skal varmes, fik kunderne afløb for deres vrede i kommentarer, der nu er væk.

Samme metode med at slette opslag og ikke mindst kommentarerne brugte firmaet under en tilsvarende, men noget mindre sag tilbage i 2012. Det er dog fortsat muligt at dele en kommentar med firmaet her.

Mange bruger også Trustpilot til at advare mod Kokkeriet, der lige nu har vurderingen 'dårlig'.

Du kan se alle de slettede opslag herunder. Ekstra Bladet forsøger fortsat at få en kommentar fra Sammy Shafi

Nu er det sket: Frygtede 'komplet katastrofe'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Slettet: Lover kompensation

I nat lagde Kokkeriet dette opslag ud, som nu er slettet. Skærmdump

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Slettet: Skælder kunder ud

Her er det et opslag fra tidligt på aftenen torsdag, hvor Kokkeriet kritiserer kunder, som forlanger deres penge tilbage. Det blev også slettet. Skærmdump

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Slettet: Beder om god karma

Her er opslaget fra 29. december, hvor Sammy Shafi forudså, at der godt kunne ske fejl. Det blev også slettet. Skærmdump

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Slettet: Sådan varmer I maden

Og her opslaget med vejledning til at opvarme maden, som blev slettet, efter der var kommet talrige nye klager i kommentarfeltet. Skærmdump

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk