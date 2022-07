Michelin-skuffelse til Danmark

Traditionen tro blev der i dag kastet stjernestøv over eliten af Nordens restauranter.

Madskribent og anmelder hos Ekstra Bladet Rasmus Palsgård lægger dog ikke fingre imellem. Danmark var den store taber blandt de nordiske lande.

For lidt nye

Hvis man skal koge aftenens michelin-uddeling ind til et kort resume, så må fokus være Michelin Guidens nærighed.

- Danmark fik kun tildelt to nye michelin-restauranter (Jatak, København og Mota, Nykøbing Sjælland red.,), hvilket jeg ser som en kæmpe skuffelse, siger Ekstra Bladets anmelder Rasmus Palsgård.

- Jeg havde klart forventet, at for eksempel Fyn kom på landkortet med restaurant Lieffroy i Nyborg, men det gjorde de ikke. Samme forventninger havde jeg til Connection by Alan Bates på Østerbro, men begge restauranter blev forbigået.

Udover skuffelsen over manglende nye stjerne, er Palsgård også overrasket over, at der ikke kom en ny trestjernet restaurant til Danmark.

- Jeg havde troet, at Alchemist i København eller Jordnær i Gentofte havde fået tre stjerner. Faktisk synes jeg, at det er utroligt, at Michelin holder så meget igen, siger Palsgård.

Nyt til Aarhus

For at slutte positivt gjorde restaurant Frederikshøj, der ligger i Aarhus, sig rigtig godt bemærket ved mandagens uddeling.

Frederikshøj modtog nemlig sin anden Michelin-stjerne.

- Det var rigtig flot og velfortjent. Tillykke til Wassim Hallal og holdet bag, siger Palsgård.

Efter dagens uddeling af Michelin-stjerner har Danmark i alt 29 Michelin-restauranter, der deler i alt 41 stjerner.

