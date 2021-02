Michelin-stjerner udskydes

Michelin-guiden har valgt at udskyde årets uddeling af stjerner til restauranter i Norden. Det skyldes coronasituationen.

Det skriver Michelin i en pressemeddelelse.

Det var planlagt, at stjernerne skulle uddeles 8. februar ved begivenheden 'Michelin Guide Nordic Countries' i den norske by Stavanger. Det bliver nu udskudt til et endnu ukendt tidspunkt i foråret.

Uddelingen kommer desuden til at foregå digitalt, når der er fundet en dato.

Gwendal Poullennec, der er international direktør for Guide Michelin, siger i meddelelsen, at Michelin-guiden også skal uddeles i år under coronakrisen. Det kan nemlig skabe opmærksomhed om den hårdt ramte branche, lyder det.

- Det seneste år har været ekstremt udfordrende for restaurationsbranchen i hele verden. Alligevel har vores team været utroligt imponeret over det engagement og den kreativitet, som kokke og deres medarbejdere har udvist under krisen.

- Ved at vi holder fast i at lancere 2021-stjernerne i den nordiske Michelin-guide i et år som dette, håber vi på at kunne fejre og skabe opmærksomhed om hele branchen, siger Gwendal Poullennec.

Udskydelsen går ud over Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.

I 2020 mistede Danmark tre stjerner, men fik samtidig tre nye, og dermed er der i øjeblikket uddelt 35 stjerner til restauranter i Danmark.