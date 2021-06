Microsoft censurerer berømt fotografi

Flere brugere har berettet, at fotografiet ikke dukker op på Microsofts søgemaskine

Flere brugere har kunne berette, at hvis man søger på 'Tank Man' på Microsofts søgemaskine Bing, kommer der intet frem.

Der er selvfølgelig tale om det berømte fotografi af en mand, der stiller sig op foran fire kampvogne på Tiananmen-pladsen i Kina for præcis 32 år siden.

Brugere i lande som USA, Tyskland, Singapore, Frankrig og Schweiz har alle berettet at det berømte fotografi er censureret væk i forbindelse med det 32 jubilæum for den voldsomme massakre på pladsen.

Det skriver The Guardian.

Tilgængelig i Kina

Det er indtil videre uvist hvordan fotografiet er blevet censureret væk fra søgeresultaterne, men ifølge Microsoft er der tale om en uheldig, menneskelig fejl som de forsøger at løse hurtigst muligt.

Microsofts søgemaskine Bing er en af de få vestlige søgemaskiner der kan benyttes i Kina, da Microsoft er gået med til at censurere bestemt indhold som Dalai Lama, Falun Gong og episoden på Tiananmen-pladsen for 32 år siden.

Men hvorfor censuren er gået ud over Kinas grænser, vides endnu ikke.

Voldsom massakre

Mellem 15. april og 4. juni 1989 demonstrerede tusindvis af kinesiske studenter på Tiananmen-pladsen, på dansk kendt som Den Himmelske Fredsplads.

Demonstranterne okkuperede pladsen i protest mod, at befolkningen ikke havde nogen medbestemmelse i Kina.

Det resulterede i, at den kinesiske hær dræbte tusindvis af demonstranter med panserkøretøjer og automatvåben for at generobre pladsen.