Microsoft-grundlægger død

Paul Allen, der grundlagde IT-selskabet Microsoft med barndomsvennen Bill Gates, er død. Han blev 65 år, skriver Associated Press.

Allen meddelte tidligere i år, at han modtog kræftbehandling efter at være blevet diagnosticeret med lymfekræft.

Han døde mandag, oplyser familien i en meddelelse til pressen.

- Mens de fleste så Paul Allen som en IT-entreprenør og velgører, var han for os en meget elsket bror og onkel - og en fantastisk ven, siger søsteren, Jody Allen.

Paul Allen blev 65 år. Foto: AP

Paul Allen og Bill Gates, der havde mødt hinanden på en privatskole i Seattle, stiftede Microsoft i 1975.

I 1980 fik Microsoft sit store gennembrud, da IBM begyndte at fremstille personlige computere og bad Microsoft om at levere softwaren.

Microsoft har siden markeret sig som et af verdens mest succesrige IT-selskaber, og de to barndomsvenner blev hurtigt milliardærer.

Paul Allen havde ved sin død en personlig formue på omkring 130 milliarder kroner. Han var dermed den 21. rigeste person i USA, oplyser finansmagasinet Forbes.

I et mindeord tager Bill Gates afsked med sin gamle ven og forretningspartner.

- Jeg er ulykkelig over, at en af mine ældste og bedste venner, Paul Allen, er afgået ved døden. Fra vores tidlige dage i skoleårene, gennem vores partnerskab i Microsoft til nogle af vores fælles velgørenhedsprojekter, Paul var en sand partner og kær ven, lyder det blandt andet.

Fik kræft som 30-årig

Paul Allen forlod allerede Microsoft i 1983, da han for første gang fik konstateret kræft. I bogen 'Inside Out: Microsoft in Our Own Word' fortæller Allen om forskrækkelsen.

'At være 30 år og få sådan et chok – at måtte acceptere din egen dødelighed – får dig virkelig til at overveje at få gjort nogle af de ting, som du endnu ikke har nået.'

Paul Allen trak sig fra den daglige ledelse af Microsoft i 1983. Dette foto er fra 1997. Foto: AP

Allen begyndte i stedet at dele ud af sin formue, der voksede og voksede takket være hans aktier i Microsoft. I årenes løb nåede han at give over 13 milliarder kroner væk.

Han tilgodeså blandt andet programmer for hjemløse samt videnskabelig forskning. Han stiftede også forskningscenteret Allen Institute for Brain Science samt rumfartsfirmaet Stratolaunch.

Yacht med ubåd

Selv om Paul Allen gav en del af sin formue væk, var der også råd til frås. Han ejede talrige veteranfly samt en 100 meter lang yacht, der var udstyret med egen ubåd.

Allen, en inkarneret sportsfan, ejede desuden basketballholdet Portland Trail Blazers og NFL-holdet Seattle Seahawks.