Microsoft: Omdiskuteret fransk magasin hacket af iranere

Det iranske præstestyre finder sig ikke i satire.

Det bekræftes endnu engang, efter at sikkerhedsforskere fra Microsoft beskylder et iransk regeringsstøttet hackerhold for at have stjålet og lækket private kundedata fra det franske satiremagasin Charlie Hebdo.

Det skriver Reuters.

Hackerangrebet skulle være udført i starten af januar, kort efter at magasinet offentliggjorde en række satiriske tegninger af ayatollah Ali Khamenei, landets øverste leder.

Støtter protester

Ifølge Charlie Hebdo havde tegninger til formål at støtte de omfattende demonstrationer i Iran, hvor befolkningen og særligt kvinderne protesterer imod præstestyret og regeringen.

Charlie Hebdo har ikke nogen kommentarer til sagen, skriver Reuters.

Kort efter tegningerne kom frem i starten af januar, tog den islamiske republik kraftig afstand og varslede et 'effektivt svar'.

Terrormål i 2015

Charlie Hebdo er kendt for ikke at ryste på hænderne. Magasinet står vagt om satiren samt ytrings- og pressefrihed, hvilket fik fatale konsekvenser i 2015.

Charlie Hebdo blev angrebet af to maskerede mænd, der var bevæbnet med automatvåben.

Attentatet kostede 13 mennesker livet, og 11 blev såret. Det skete kort efter, at Charlie Hebdo offentliggjorde tegninger af profeten Muhammed, hvilket skabte stort raseri i religiøse kredse.