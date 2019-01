Midt i afgørende slutspurt: Danskere møder uventet modstand

STIL DIT SPØRGSMÅL TIL MADS OG LASSE HER

De fører stadigvæk det vanvittige ræs 'Talisker Whisky Atlantic Challenge' i kategorien for to-mands både, men Lasse Wulff Hansen og Mads Vangsø møder nu uventet modstand midt i den afgørende slutspurt på Atlanterhavet.

Med knap 700 kilometer til mål er den danske robåd havnet i et uvejr, der presser dem væk fra målstregen på øen Antigua i Caribien.

- Ligesom vi troede, at vi skulle mod Antigua på en hyggelig måde, så må jeg sige, at vi er blevet presset godt og grundigt. Vinden presser os sydpå, og den er så hård, og bølgerne er så barske, at vi bliver presset mange mil sydpå, og det giver os problemer i forhold til at lande på Antigua, siger Mads Vangsø, der da også lyder en anelse presset, da Ekstra Bladet taler med ham torsdag.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer. Vis mere Luk

Den tidligere radio- og tv-vært lægger da heller ikke skjul på, at omstændighederne for samtalen langt fra er ideel.

Vejret har nemlig kostet dyrebar søvn for de i forvejen yderst pressede danskere.

- Det har måske været en af de dårligste nætter, vi har haft på hele turen, siger Mads Vangsø.

De udkørte danskere er nu nødt til at finde ekstra kræfter frem for at kæmpe imod havstrømmen og dermed undgå at drive endnu længere væk fra målstregen.

- Det er svært at rette op i en robåd, fordi vi har jo ikke meget at skyde med. Det er dødhamrende frustrerende. Vi troede, at vi havde fem-seks dage tilbage, før vi var i land, fortæller Mads Vangsø.

Det er ikke første gange på turen, at danskerne er blevet skuffede, fordi den forventede tidsplan ikke holdt stik. Ekstra Bladet følger udviklingen tæt, og du kan dagligt få seneste nyt fra den danske lejr her på eb.dk.

