Midt i black friday-kaos: Vold, trusler og skældsord

Horder af mennesker og elektronik og hvidevarer i bunkevis. På enhver anden efterårsfredag ved formiddagstid havde det ikke være et almindeligt syn i Elgiganten, men den sidste fredag i november er både kundeantallet og vareudvalget uhørt højt.

- Black friday er vores VM-finale. Vi har forberedt os i rigtig mange måneder, og nu kulminerer det, og der er virkelig tryk på kedlerne, siger administrerende direktør i Elgiganten, Peder Stedal, der selv er stede i en af landets travleste butikker i Fields.

Varerne kan næsten ikke være i butikken. Foto: Aleksander Klug

Butikken er stærkt bemandet, men det til trods har de ansatte styrtende travlt. Så travlt, at de ikke engang har tid til at give en kommentar til Ekstra Bladet. Sveden drypper af panden på en ung sælger, der får et chok, da en flok drenge bryder ud i et vildt glædeshvin, da de ser en vare, der er sat 50 procent ned.

Den hårdtarbejdende sælger er ikke alene om at have det hårdt. Nye tal fra HK viser, at rigtig mange butiksansatte bliver behandlet enormt dårligt på deres arbejdsplads.

Butiksansatte er udsatte 68 % svarer, at de har oplevet ubehagelig kundekontakt (at blive talt grimt eller nedsættende til)



13 % har oplevet at få verbale trusler, og 5 % er blevet udsat for fysisk vold



48 % svarer, at ubehagelig kundekontakt opstår i forbindelse med kampagne- og tilbudsperioder



38 % svarer, at antallet af episoder med ubehagelig kundekontakt er steget inden for de seneste 5 år



45 % af unge mellem 18 – 29 % har oplevet ubehagelig kundekontakt



33 % oplever ugentlig ubehagelig kundekontakt. 11 % oplever dagligt ubehagelig kundekontakt



61,5 procent af de adspurgte mænd har oplevet ubehagelig kundekontakt, er det 72,6 procent af kvinderne, der har oplevet det.



Kilde: HK Handel

- Det er uacceptabelt og bekymrende, at så mange butiksansatte har ubehagelige oplevelser med kunder i deres hverdag. Så mens man er ude og jage gode tilbud, bør man huske, at det er helt gratis og opføre sig ordentligt overfor butiksansatte, siger formand i HK Handel Per Tønnesen i pressemeddelelse.

En bunke megafladskærme. Foto: Aleksander Klug

Over for Ekstra Bladet nævner Tønnesen, at problemet er særligt stort i hvidevare- og elektronikbutikker, da det er der tilbuddene er størst.

Da vi fremlægger tallene for Elgigantens direktør med udtalelserne fra HK, er han ikke uforstående.

- Når der er mange mennesker, kan der godt opstå nogle gnidninger og frustration, hvis der nu er kø eller, hvis en vare ikke er på lager længere, siger Peder Stedal til Ekstra Bladet.

Han har gjort nogle tiltag for at hjælpe sine ansatte.

- Vi er rigtig opmærksomme på det her problem, og sørger for at medarbejderne får noget godt at spise og drikke i pauserne. Og på en dag som i dag har vi også vagter på og kommer samtidig med en opfordring til de mange tilbudsjægere, der er på rov i disse dage.

- Det er vigtigt at bevare den gensidige respekt. Man skal huske, at der står et menneske, der gør alt de kan for yde en god service, siger Peder Stedal

For mange butikker er black friday ikke længere en enkeltstående begivenhed. Mange vælger at fortsætte deres tilbuds-bonanza hele weekenden og flere startede allerede i mandags.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Shop-amok: - Black friday er dejligt

Det københavnske indkøbscenter Fisketorvet var sort af mennesker på black friday. Ekstra Bladet mødte nogle indkøbsglade danskere, og hørte dem, om de var tilfredse med deres tilbudsjagt.

På black friday rækker SU'en lidt længere for Maria Lindholm. Foto: Tariq Mikkel Khan

Maria Lindholm, 25 år, København

- Hvor meget har du købt ind for på black friday?

- Jeg har nok købt for 1500 kroner, og jeg er studerende. Det ville nok have kostet 3000-4000 kroner en anden dag.

- Hvad har været det bedste tilbud?

- Det var nok 20 procent på alt i Matas. Men jeg har egentlig ikke tænkt over procenterne. Jeg havde håbet, at der ville være lidt færre mennesker.

- Hvad synes du om black friday som koncept?

- Det er dejligt, at det er kommet til Danmark, alle butikker gør det jo. Jeg har også købt en del på internettet.

Michael og Inger var taget helt fra Nordjylland. Foto: Tariq Mikkel Khan

Michael Sørensen og Inger Kragh, 51 og 49 år, Nors

- Hvor meget har I købt ind for på black friday?

- Vi har købt ind for 1500 kroner, men vi er slet ikke færdige endnu. Vi skal videre til Fields, efter vi har været her. Det ender måske med en 3000-4000, det ved man ikke.

- Vi ender nok ikke med at spare noget, for så køber vi bare for lidt ekstra. Så kan børnene få lidt større julegaver

- Hvad har været det bedste tilbud?

- Jeg har købt en Mega Mussel-kande med 25 procent rabat. Det er det plejer at ligge på ved black friday.

- Hvad synes I om black friday som koncept?

- Vi kan absolut godt lide konceptet, selvom der måske er kogt lidt for meget suppe på det. Vi er kommet fra Nordjylland i et andet øjemed, så nu har vi gjort en weekend ud af det.

Rama Bista havde været smart og ønske sig en masse gavekort op til black friday. De er pludselig lidt mere værd. Foto: Tariq Mikkel Khan

Rama Bista, 36 år, København

- Hvor meget har du købt ind for på black friday?

- Jeg er lige kommet, så ikke så meget. Min lille datter har fået en masse gavekort i fødselsdagsgave, så de skal i hvert fald bruges.

- Hvad har været det bedste tilbud?

- Jeg har ikke købt så meget endnu, men jeg har købt en ny skoletaske til min datter med 25 procent. Jeg havde måske forventet, at det ville være lidt billigere.

- Hvad synes du om black friday som koncept?

- Det er godt, men ikke så meget i Danmark. Der måtte godt være flere gode tilbud, selvom det måske ville være lidt voldsomt, hvis det var som i USA.