Midt i krise: Hyldest på ikonisk bygning

Lørdag aften lokal tid dukkede et opsigtsvækkende syn op på de karakteristiske hvide sejl på det berømte Operahus i Sydney, der er tegnet af den danske arkitekt Jørn Utzon.

Facaden lyste op med billeder af nogle af de brandmænd, der i månedsvis har bekæmpet de ødelæggende naturbrande i Australien, som fortsat hærger landet.

'I aften oplyser vi sejlene på Operahuset i Sydney for at vise vores støtte til alle, der er berørt af de australske skovbrande. Vi vil gerne sende en besked med håb og styrke, og meget vigtigt også takke beredskabet og de frivillige for deres utrolige indsats og mod,' lyder det i et officielt tweet.

Foto: Ritzau Scanpix

Også Gladys Berejiklian, premierminister i delstaten New South Wales, har delt et billede af den smukke hyldest.

'Tak til vores fantastiske frivillige,' skriver Gladys Berejiklian.

Artiklen fortsætter efter billedet...



En koalabjørn bliver her reddet på Kangaroo Island, der har været hårdt ramt af brandene. Foto: Ritzau Scanpix

Mindst 24 mennesker har mistet livet som følge af brandene, og tusindvis har måtte forlade deres hjem.

WWF offentliggjorde tirsdag et nyt ildevarslende estimat over, hvor mange dyr, der er døde i skovbrandene.

Tallet er nu helt oppe på omkring 1,25 milliarder dyr. Samtidig vurderer de, at mindst 8,4 millioner hektar land er ødelagt. Det er et areal, der er omtrent dobbelt så stort som Danmark.

