Midt i krisen: Nu kommer dødbringende edderkopper

I den australske delstat New South Wales skal folk forberede sig på, at der snart kan komme store fugleedderkopper ind i stuerne

I Australien kæmper myndighederne med at evakuere indbyggerne i delstaten New South Wales efter voldsom regn, der skabt enorme oversvømmelser.

Over 11.000 mennesker har ringet ind til alarmcentralen for at bede om hjælp, og mindst 950 mennesker er blevet reddet fra oversvømmelser.

Midt i oversvømmelserne på den australske østkyst er en ny plage nu på vej.

'Det er langtfra overstået'

Helikopterbilleder viser her de voldsomme oversvømmelser nær Hawkesbury River nord for Sydney. Foto: Lukas Coch/Ritzau Scanpix

Pas på edderkopperne

Under nogle af de værste oversvømmelser i et århundrede bliver borgerne i New South Wales nemlig advaret om, at en 'plage' af verdens dødeligste edderkopper kan være på vej til at myldre frem.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Der er tale om fugleedderkoppen atracide, som også går under navnet 'The Sydney funnel-web spider.' De er nu på vej ind i stuerne hos borgerne.

- Med de utrolige oversvømmelser, som vi har oplevet i og omkring Sydney-området, er de blevet tvunget ud af deres levesteder og søger ly i mere tørre områder.

- Det betyder desværre, at de meget snart kan finde vej ind i folks hjem, siger zoo-direktør for Australian Reptile Park Tim Faulkner til nyhedsbureauet.

Premierminister Scott Morrison besigtiger skaderne i et område, som ligger under vand efter vilde regnmængder. Foto: Lukas Coch/Ritzau Scanpix

Redningshold leverer onsdag mad og andre fornødenheder til australiere, som er blevet ramt af de seneste dages oversvømmelser på især Australiens østkyst.

Delstatens regeringsleder, Gladys Berejiklian, kalder det et 'mirakel', at ingen er døde i det, der i nogle områder har været de værste oversvømmelser i et århundrede.

Titusindvis af indbyggere har de seneste dage måttet lade sig evakuere, og yderligere tusindvis af mennesker står klar til potentielt at måtte forlade deres hjem, da vandstanden i nogle floder ikke ventes at dale før lørdag.