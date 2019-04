Midt i landesorg: Et mirakel i Notre Dame

Hele verden måtte se bedrøvet til, da Notre Dame brændte mandag.

Men midt i den franske sorg over århundreders historie i flammer, hvor et spir og det meste af katedralens tag brød sammen, er der sket et mirakel.

Omkring 200.000 bier, der bor i bistader på katedralens tag, overlevede brænden, der blev slukket tirsdag.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt nyhedsbureauet AFP franske og L'express.

Frygtede for deres liv

Biavleren Nicolas Geant, der står for at se til bierne, der holdes på toppen af Notre Dames sakristi, der også kaldes for præsteværelset, forventer at kunne se til bierne i næste uge.

- Bierne er i live. Indtil denne morgen havde jeg intet at fortælle, sagde Nicolas Geant torsdag morgen.

- Først troede jeg, de tre bistader var blevet brændt, og jeg havde ikke fået noget at vide, fortsatte biavleren.

Men satellitbilleder afslørede, at bierne havde undgået flammehavet. Billederne af de tre intakte bistader er blevet lagt ud på den franske by-biavler-virksomhed Beeopics Instagram-profil.

Opkald fra hele verden

Siden det ikoniske monument blev svøbt i ild, har biavleren fået opkald fra Europa, Sydafrika, USA og Sydamerika fra bekymrede støtter, der ville høre om biernes skæbne.

Ifølge biavleren er Notre Dame-bierne en slags, der ikke forlader deres hjem, når det brænder på. I stedet spiser de store mængder af deres honning og bliver ved dronningebien.

Bierne er blevet avlet på Notre Dames tag siden 2013, og deres honning sælges til katedralens medarbejdere.

De overlevende bier er ikke den eneste gode nyhed, der har været om Notre Dame siden branden mandag. Katedralens orgel blev heller ikke slugt i flammerne, flere uerstattelige artefakter var reddet fra kirken, og det er kommet frem, at rigmænd og -kvinder er parat til at smide millioner efter genopbygningen.