Midt i pressemøde: Coronapas-app nede

Har du mandag aften forsøgt at gå ind på din coronapas-app, har du muligvis forsøgt forgæves.

Appen oplever nemlig udsving på grund af travlhed, og nogle brugere bliver således mødt med teksten:

'Der er i øjeblikket travlt. Prøv venligst igen om et par minutter'.

Noget tyder altså på, at danskerne stormer ind på appen. Det sker midt i aftenens pressemøde i Statsministeriet, hvor det er blevet meldt ud, at regeringen ønsker at genindføre coronapas på en lang række områder.

Samfundskritisk sygdom

Foruden genindførslen af coronapas meddelte Mette Frederiksen på pressemødet, at regeringen ønsker, at corona igen skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Hun kaldte desuden pandemiens udvikling for 'bekymrende'.

Det er Epidemikommissionen, som har anbefalet de tiltag, der blev præsenteret på pressemødet. Forlaget om at genindføre coronapasset kræver dog, at sygdommen igen kategoriseres som samfundskritisk, slog sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fast.

- Det op til Folketingets Epidemiudvalg, om man vil kategorisere corona som samfundskritisk sygdom. Og selv, hvis man gør det, vil det fortsat være sådan, at der ikke må være flertal imod yderligere tiltag i den kommende tid, sagde Magnus Heunicke.