Midt i skandale: Fester i dag for millioner

I kølvandet på kræftskandalen afholder Aarhus Universitetshospital lørdag en personalefest for 4,3 millioner kroner

Samtlige 12.000 ansatte på Aarhus Universitetshospital er lørdag inviteret til kæmpe personalefest. Der er blevet afsat 4,3 millioner kroner i budgettet, og der er booket optrædener af blandt andet Phlake og Blæst.

Det skriver Stiften.

Og mens det udefra kan virke som mangel på situationsfornemmelse oven på den nylige kræftskandale, insisterer Sussanne Lauth, der er sygeplejefaglig direktør på, at det er den rigtige måde at bruge pengene på.

- Ja, vi kunne godt bruge pengene på noget andet, men der indgår mange andre aspekter i beslutningen om at gennemføre havefesten, siger hun til avisen.

- Ikke mindst, at vi vil bruge ressourcer på at fejre det uundværlige personale, som har bragt os i gennem etableringen af det nye Aarhus Universitetshospital og corona-epidemien

Har været længe undervejs

Tilbage i marts kom det frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet unødvendigt længe på en operation på Aarhus Universitetshospital. Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

Siden er tallet vokset til 313.

Sussanne Lauth forklarer overfor Stiften, at planlægningen til personalefesten har været undervejs siden før corona, og at det stadig ville koste penge, hvis de valgte at aflyse.

Blandt medarbejdere er der imidlertid også opbakning til beslutningen.

- Vi startede i efteråret med at arrangere festen, og datoen blev sat i november og er for længst meldt ud til medarbejderne. Det ville stadig koste os penge, hvis vi som ren signalværdi aflyste, fortæller Vibeke Bak, der er suppleant for fællestillidsrepræsentanten.

- Det vil kun gå ud over alle de medarbejdere, som har glædet sig.