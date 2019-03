Midt under 'Badehotellet': TV2 Play er nede

Mandag aften er TV2 Play nede midt under det seneste afsnit af 'Badehotellet'.

Det skriver TV2 selv på sin hjemmeside.

'Der opleves desværre lige nu problemer med at logge ind på TV 2 PLAY på tværs af forskellige platforme. Vores teknikere er på sagen, og vi håber på en snarlig løsning. Vi beklager ulejligheden, lyder det i en pressemeddelelse.

Vrede brugere

Ekstra Bladet har modtaget flere henvendelser fra brugere, der sidder hjemme i stuerne, mens de oplever problemer med TV2 Play.

Men også på TV2's hjemmeside bliver tv-kanalen stormet af vrede seere, der ikke kan se det seneste afsnit af 'Badehotellet'.

Mette Olin raser eksempelvis:

'Der er simpelthen alt for mange problemer med at logge på TV2 Play for os brugere! Og når man er så heldig at komme igennem nåleøjet, så sker det alt for ofte, at signalet svigter midt i en udsendelse. Og det er ikke en enlig svale! I siger, at vi skal ringe, når problemet opstår, og ikke dagen efter. Så har I meget nemmere ved at afhjælpe fejlen! Men det er jo ikke til at komme igennem til jer, når problemerne opstår trods det, at det sker FLERE GANGE UGENTLIGT! Det er absolut under al kritik!'.

Hun bakkes op af Maria Eliza Rasmussen, der skriver:

'Generelt er det bare en rigtig dårlig app, som crasher hele tiden, og den kan aldrig huske, hvor langt man er nået i et program, ligesom det også er en by i Rusland at spole sig frem eller tilbage'.

'Det er så på træls. Jeg havde regnet med afslapning og det sidste badehotellet. Synes godt nok, vi har haft meget bøvl de sidste par uger. Jeg kan kun se liveudsendelser, skriver en ærgerlig Malou Munch.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra TV2.

