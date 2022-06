Midttrafik: Nu bliver det dyrere

Prisen på en kontrolafgift hos Midttrafik har ikke ændret sig siden 2011.

Men nu hæves prisen, og det bliver dyrere at blive fanget i at køre uden billet i Midttrafiks busser, letbanen og Midtjyske Jernbaners tog.

Det skriver Midttrafik, der administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland, i en pressemddelese.

Midttrafik har ikke hævet prisen på en busbøde siden 2011. Foto: Tobias Nicolai/Ritzau Scanpix

Fra 1. september 2022 stiger kontrolafgiften nemlig fra 750 kroner til 1000 kroner.

Nu bliver den reguleret, så den svarer til den prisudvikling, der har været på billetterne siden 2011.

Flere kører sort

I pressemeddelelsen skriver Midttrafik også, at deres kontrollører i højere grad oplever, at kunderne kører uden billet, når de laver kontroller.

'Billetindtægten er nødvendig for at fastholde det kollektive trafiktilbud i et område. Samtidig duer det ikke, at nogle kunder rejser uden billet, mens andre har betalt for turen,' skriver Midttrafik.

'Kontrolafgiften skal gerne virke præventivt, så alle kunder husker at købe billet, når de rejser med Midttrafik.'