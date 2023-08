Mie og kæresten købte 'drømmehuset': Så begyndte mareridtet

14 måneder senere er parret nu i gang med at renovere hele huset på egen regning, fordi der er ingen hjælp at hente

Et sundt og og vedligeholdt hus fra 70'erne.

Det virkede som en sikker handel at købe huset på Hestebakken i Nibe. Men Mie Lindskou og kæresten skulle blive slemt skuffede.

Efter mere end et år er de stadig ikke flyttet ind. Nu bor de i en egen-betalt skurvogn i haven og kampen for at udbedre husets omfattende skader står stadig på - for lånte penge.

De føler sig både svigtet af en ellers stort set pletfri tilstandsrapport og et forsikringsselskab, de mener, løber fra ansvaret.

Loftet har været fuld af skimmelsvamp, da parret overtog huset sidste sommer. Privatfoto

Syg i soveværelset

I juni 2022 købte de huset i den nordjyske by sydvest for Aalborg. Herefter begyndte Mie Lindskou at føle sig ekstremt sløj med udslæt, vejrtrækningsproblemer og hævelser i ansigtet.

Da kæresten flyttede skabet i soveværelset, kunne han til sin rædsel se massive forekomster af skimmelsvamp. Det blev startskuddet til et opslidende bolighelvede.

De melder det omgående til ejerskifteforsikringen 25. oktober. Men her der ingen hjælp at hente, selvom de endda havde tegnet en udvidet forsikring.

- Taksatoren afviser bare sagen efter et besøg, hvor han ikke finder noget mistænkeligt, selvom vi forsøger at få ham til at foretage fugtmålinger, indleder Mie Lindskou fra hjemme i Nibe, hvor Ekstra Bladet besøger hende, mens huset er splittet ad, og håndværkerne arbejder på højtryk.

Mie Lindskou har fået en lægeerklæring på, at hun bliver syg at opholde sig i sin bolig. Privatfoto

Fuld af skimmelsvamp

Det viser sig efterfølgende, at hele huset er fuld af skimmelsvamp.

- Vi begyndte så at sove i stuen for at se, om det blev bedre. Det gjorde det ikke, fortæller Mie Lindskou.

Forsikringen er dog hverken til at hugge eller stikke i.

Familien må derfor tage sagen i egen hånd og hyre egnede fagfolk, der fastslår, at emhætten er tilsluttet forkert, formentlig i forbindelse med at taget blev skiftet i 2019.

Det betyder, at damp fra emhætten er blevet blæst ud i tagrummet, hvilket har medført massiv skimmelvækst på trækonstruktionen. Samtidig er der i forbindelse med etablering af ny fjernvarmestikledning i 2019 skudt et rør direkte ned gennem regnvandskloakken, så vandet ikke kan løbe igennem og medfører fugt i tilbygningen til huset.

Intet af det er nævnt i den næsten anmærkelsesfrie tilstandsrapport, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

I den fremstår huset i stedet som værende stort set uden problemer - foruden de sædvanlige røde flag om fliser med manglende vedhæng og fuger med skimmel på badeværelset, hvilket næsten er en fast bestanddel af enhver tilstandsrapport.

Tilstandsrapporten melder ellers kun om kritiske forhold på badeværelset. Foto: René Schütze

Sender samme firma

I en frustration over den manglende hjælp og det ubeboelige hjem, kontakter Mie Lindskou og kæresten virksomheden Dansk Skimmel, som udformer en rapport.

Rapporten konkluderer utvetydigt:

'Den samlede vurdering af skimmelsvamp i indeklimaet betegnes som værende meget høj. Det er vores vurdering, at ophold i boligen kan være forbundet med gener ved ophold'.

Rapporten kan derudover i alt fastlægge 20 forskellige svampevækster.

Gulvet i tilbygningen er også et åbenlyst problem, som ikke er opstået, efter Mie Lindskou købte huset. Ifølge byggetilladelsen fra 1996, er gulvet i tilbygningen opbygget som følger:

'Trægulv, strøer, fugtspærre, betonklaplag, 75 mm. trykfast mineraluld, samt grus, hvilket ikke er udført efter byggetilladelsens beskrivelser. Jf SBI 274 stk. 7.1 skal der som min være 150 mm trykfast isolering før konstruktionen kan betegnes som værende kapillarbrydende. Konstruktionen betegnes derfor for at være en fejlkonstruktion', lyder det.

Det manglende kapillarbrydende lag er især et problem, når kloakken samtidig har været blokeret og regnvandet fra husets tag, fordi det ikke er blevet afledt fra husets sokkel, mener Mie Lindskou.

Med det i hånden gik parret i december til Frida Forsikring, hvor de havde tegnet ejerskifteforsikringen. Her lykkes det først efter måneders tovtrækkeri i februar at få sendt byggesagkyndige ud for at se på huset.

Absurd

Men her bliver det absurd for kæresteparret. Der er nemlig tale om sagkyndige fra OBH-gruppen - det samme firma, som har udarbejdet tilstandsrapporten på deres hus i første omgang.

Efter seks uger får Mie Lindskou og kæresten da også den nedslående besked fra Frida Forsikring om, at alle erstatningskrav er afvist i sagen. Det skyldes blandt andet, at parret havde lavet to små huller i en gipsvæg i jagten på beviser for at få forsikringsselskabet i tale.

- Det er jo ikke fair, synes vi. Der er noget fuldstændig galt, når man kan købe et hus på baggrund af en fejlfri tilstandsrapport og med en udvidet ejerskifteforsikring, og så står man helt uden hjælp, lyder det kontant fra Mie Lindskou.

Det har lange udsigter, før huset i Nibe igen bliver beboeligt. Foto: René Schütze

Står ikke alene

Parret fra Nibe er langt fra alene med deres oplevelse. Ekstra Bladet har blandt andet beskrevet, hvordan Mathias Ipsen og familien købte et hus på Bornholm med en ligeledes pletfri tilstandsarapport.

De er heller ikke flyttet ind endnu og venter stadig på svar fra forsikringen på, om de vil dække sagens enorme omkostninger. Derudover har Ekstra Bladet modtaget et hav af henvendelser fra borgere, som skriver, at de står i samme situation.

Byggesagkyndige Egon Majlund og Orla Nautrup har udformet tusindvis ad tilstandsrapporter i deres arbejdsliv. De afslører, hvor beskidt branchen er og giver samtidig gode råd til huskøbere. Læs mere her:

