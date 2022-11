Migranter reddet: Sad på skibsror i 11 dage

Den spanske kystvagt har reddet tre migranter, der sad på roret af et stort tankskib ved ankomsten til Gran Canaria efter 11 dages sejlads

Lige over vandoverfladen sad tre mænd foroverbøjet på roret af et stort, rustrødt tankskib. Deres ben dinglede ned over rorets kant, og der var ikke mere end en lægs længde fra deres fødder ned til det kolde havvand.

Det var synet, der mødte personalet fra den spanske kystvagt, da det store tankskib Alithini II mandag ankom til Las Palmas' havn på Gran Canaria efter en 11 dage lang rejse fra Lagos i Nigeria.

Indlagt på hospitalet

Det skriver den spanske kystvagt i et opslag på Twitter, hvor de ligeledes deler billeder af de tre mænd, der efter redningen blev overdraget til sundhedsmyndighederne.

De tre mænd er ifølge kystvagten alle dehydrerede, og de er blevet indlagt til yderligere behandling på hospitalet.

Det er ikke første gang, at migranter er blevet fundet på roret af et skib ved ankomsten til Las Palmas.

Ifølge Sky News blev fire mennesker i oktober 2020 fundet siddende på roret af et olietankskib fra Lagos, da skibet efter ti dage ankom til Gran Canaria.