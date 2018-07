Migranter stormer spansk strand foran måbende turister

Ferierende strandgæster fik sig noget af en overraskelse, da en båd med mindst 50 afrikanske migranter lørdag landede på stranden ved Zahara de los Atunes i spanske Cadiz, beretter Newsflare.

Mens migranterne hurtig forlod båden og spredtes for alle vinde, hev mange strandgæster deres telefoner frem og begyndte at filme. Enkelte valgte også at hjælpe en migrant, der var efterladt udmattet i sandet.

Ifølge FN er 55.000 migranter nået frem til Europas grænser i 2018. Det er mere end en halvering sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, skriver Reuters.

Samtidig er Spanien blevet den foretrukne destination fremfor Italien, så mens det samlede tal er gået væsentligt ned, har Spanien oplevet en fordobling i antallet af migranter siden juli 2017.

I år er der således ankommet 17.000 migranter til den spanske grænse indtil videre.

