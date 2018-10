Migranter strandet ved grænse: Mexico lader kvinder og børn komme ind

Snesevis af kvinder og børn, der lørdag ventede ved grænsehegnet mellem Guatemala og Mexico, har fået lov til at komme ind i Mexico.

Det oplyser landets ambassadør i Guatemala til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge et andet nyhedsbureau - AP - drejer det sig om en mindre gruppe på omkring et halvt hundrede mennesker.

I Mexico vil myndighederne have en indledende samtale med dem, hvorpå de vil blive bragt til et herberg.

Nogle migranter har fået et visum, der giver dem lov til at opholde sig i Mexico i 45 dage. Andre har søgt om asyl i landet.

En mor og søn fra Honduras går over broen efter at have krydset grænsen mellem Guatemala og Mexico. Foto: AP Photo/Oliver de Ros

3000 strandede migranter

Fredag strandede omkring 3000 migranter på en bro på grænsen mellem de to lande. Der gået fra fra Honduras gennem El Salvador og Guatemala. Lørdag aften dansk tid forlyder det, at der er omkring tusind tilbage.

Mange af dem har overnattet på broen. Hundredvis af andre er kommet ind i Mexico - nogle på lovlig vis og andre ikke på lovlig vis, skriver AP.

Den store gruppe af migranter nedlagde fredag det grænsehegn, der adskiller Guatemala fra Mexico, og styrtede hen ad broen over floden Suchiate med kurs mod mexicansk jord.

Her blev de mødt af en mur af grænsepoliti med skjolde og peberspray. Kun omkring 50 migranter formåede at presse sig igennem.

Resten trak sig tilbage og blev siddende i ingenmandslandet på grænsen.