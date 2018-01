Mikael får parkeringsbøder foran storcenter: Men han har aldrig været der

To gange på under et år har Mikael Schiøtt fået en parkeringsbøde foran et storcenter, men bilen er ikke hans, og han har aldrig været der

Mikael Schiøtt fra Kalundborg er godt gammeldags frustreret.

For anden gang på under et år har han fået en parkeringsbøde foran 2G Shopping i Glostrup, men problemet er bare, at han ikke ved, hvor det ligger, og han aldrig har været der.

Bøden er tilmed givet til en bil, som Mikael Schiøtt intet kender til og ikke ejer.

- Det er meget irriterende, og jeg synes, at de er enormt inkompetente. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med at få bøderne, men jeg har undersøgt det lidt, og mit firma deler navn med fire andre firmaer i Storkøbenhavn. Det kan måske forklare, hvorfor jeg hele tiden får bøderne, siger Mikael Schiøtt til Ekstra Bladet.

I maj 2017 fik Mikael Schiøtt den første bøde foran centeret. Han forstod ingenting og valgte at skrive følgende til EuroPark/Apcoa Parking af to omgange

- Jeg har modtaget en betalingspåmindelse fra jer. Nu er det sådan, at jeg aldrig har været på stedet i den bil, og jeg jeg kender ikke til bilen. Derfor er jeg meget uforstående over for, hvordan jeg bliver sat i forbindelse med denne sag. Brevet er sendt til min virksomhed, men vi har ikke noget med den bil at gøre.

Og senere, da han ikke fik svar:

- Hej... Jeg har sendt jer en besked, om at jeg ikke har noget med denne sag. Nu modtager jeg igen en rykker, men mit firma ejer IKKE nogen bil, skrev han.

Uforstående

Det blev mødt med et svar fra EuroPark/Apcoa Parking om, at sagen var annulleret, og kontrolgebyret ikke skulle betales.

Men i december 2017 var den gal igen.

Mikael fik tilsendt en parkeringsbøde foran samme storcenter denne gang registreret 30. september.

- Jeg kunne ikke forstå det. Jeg ville egentlig bare ønske, at jeg kunne ignorere det, men de har sendt mig en rykker og truer med inkasso. Det er så trættende at bruge tid på, så jeg har da overvejet, om jeg skulle sende dem en regning for tabt arbejdsfortjeneste, siger Mikael Schiøtt til Ekstra Bladet.

Det var foran dette center, at Mikael Schiøtt blev ved at 'parkere' sin falske bil (Foto: Jakob Jørgensen)

Efter endnu en rykker 23. december valgte Mikael Schiøtt at klage igen, men denne gang blev han mødt med følgende svar 11. januar.

- Vi har behandlet henvendelsen vedrørende ovennævnte løbenummer og kan oplyse, at henvendelse ikke er blevet taget til følge. Det begrundes med, at køretøjets p-skive var fejlindstillet eller at den tilladte p-tid var overskredet, da vores p-vagt foretog sin observation.

- Vi kan oplyse, at AA-Service er angivet som ejer. Vi fastholder således vores krav, skrev de.

Sket en fejl

Mikael Schiøtt troede ikke sine egne øjne, da han læste svaret.

- Jeg synes, at det er grotesk at de kan tillade sig at chikanere en virksomhed på denne måde. Det er jo dem, der ikke har evnet at sende regningen til rette firma.

Ekstra Bladet har i kølvandet på historien været i kontakt med EuroPark/Apcoa Parking. De ønskede ikke at stille op til interview, men sendte efter flere timers venten følgende svar.

- Vi må desværre meddele, at der er sket en fejl. Det er vi utrolig kede af og det beklager vi meget. Vi kan oplyse, at vi nu har implementeret yderligere tiltag for at fejlen ikke opstår igen. Sagen med løbenummer xxxxxxxxx er naturligvis annulleret og skal ikke betales.