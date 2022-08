Mikaels ben blev reddet ved et tilfælde

Beskeden fra Roskilde Sygehus var, at Mikael Dahls ben skulle amputeres. På Kolding Sygehus var meldingen en anden, og Mikael Dahl har stadig sit ben. Vicedirektør i Region Sjælland kan ikke se, at der er sket noget faktuelt forkert

I juni 2020 får Mikael Dahl at vide, at der ikke er anden udvej end at amputere hans ben. Ved et tilfælde ender han på Kolding Sygehus, som redder benet

Med en folder i hånden om at leve med et amputeret ben og beskeden om, at benet ikke kan reddes, bliver Mikael Dahl sendt hjem fra sygehuset. Mikael Dahl er patient i Region Sjælland, som er den af de fem regioner, der har den højeste amputationsrate.

Mikael Dahl er i chok og slet ikke indstillet på at miste sit ben. Han får også at vide, at han skal forberede sig på, at det andet ben formentlig vil skulle amputeres inden for to år.

Mikael Dahl fik i 2020 at vide, at han skulle have amputeret sit venstre ben, og at det højre formentlig også inden længe skulle fjernes. Foto: Henning Hjort

I dag står 61-årige Mikael solidt på begge ben, og han har nøjedes med at få amputeret sin midterste tå på venstre fod. Men havde han lyttet til lægerne på både Roskilde og Køge Sygehus, havde han formentlig ingen ben haft i dag.

- Det kan jeg godt være lidt bitter over. Sagt på en meget pæn måde, lyder det fra Mikael Dahl.

- Jeg følte ikke, jeg blev betragtet som et menneske. Nu var der blev truffet en beslutning om, at jeg skulle have amputeret benet, og så blev den besked sendt videre i systemet uden på noget tidspunkt at kigge på, om der var andre muligheder, beretter Mikael Dahl.

Hans hustru Helle Dahl supplerer:

- Der bliver hurtigt konkluderet: 'Vi kan ikke gøre noget.' Jeg kan ikke gennemskue, om det er manglende ressourcer, kompetencer, ugidelighed eller hvad pokker, det er.

Mikael har som både kræft- og hjertepatient haft flere forløb i sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Det er kun i karkirurgien, han oplever, de ikke kæmpede, fortæller han. Foto: Henning Hjorth

Ikke mulighed for behandling

Mikaels forløb starter, da han i februar 2020 på Køge Sygehus får målt blodtrykket i tæerne på grund af åreforkalkninger i benene. Trykket er meget lavt, og Mikael bliver derfor henvist til yderligere undersøgelser på Karkirurgisk Afdeling på Roskilde Sygehus.

Danmarks coronanedlukning rammer, og fire måneder efter har Mikael endnu ikke hørt noget. Men han har nu mange smerter og et sår, der er gået i infektion i. Derfor bliver han i juni akut indlagt på den Karkirurgiske Afdeling på Roskilde Sygehus.

Mikael får lavet scanninger og undersøgelser af sit venstre ben og fod, og på baggrund af de resultater konkluderer lægerne, at der ikke er mulighed for nogen former for behandling. I Mikaels journal skrives 'eneste kirurgiske tilbud vil være crusamputation' (amputation af underbenet, red.).

Men det nægter Mikael og bliver i stedet udskrevet. Kort efter bliver han akut indlagt på ortopædkirurgisk afdeling på Køge Sygehus med et højt infektionstal. Også her, fortæller Mikael, får han beskeden: Benet er nødt til at blive amputeret.

Det var en kontakt på Facebook, der inspirerede parret til i desperation at søge mod Kolding Sygehus. Foto: Henning Hjort

Ny vurdering

I juli kommer Mikaels hustru ved et tilfælde i kontakt med en kvinde på Facebook, der opfordrer til, at Mikael bliver tilset på Kolding Sygehus.

Her kommer han til den 19. juli 2020, hvor de meddeler, at de på baggrund af scanningsbillederne fra Roskilde Sygehus ikke kan vurdere hans ben. 'De perifere forhold på venstre side kan ikke bedømmes tilfredsstillende,' står der i Mikaels journal.

Kolding Sygehus laver derfor nye billeder af Mikaels ben, og konklusionen er nu noget anderledes end på Roskilde og Køge Sygehus: Mikaels ben kan godt behandles.

Dagen efter bliver Mikael behandlet i bækkenet og efterfølgende i venstre ben. Dermed nøjes Mikael med at få amputeret den midterste tå på venstre fod.

