Mikayla tjener kassen på sin tunge

Det kan godt svare sig at skille sig lidt ud fra de andre

Det er efterhånden blevet et helt normalt job at tjene penge på at lægge billeder ud på de sociale medier.

Det har 21-årige Mikayla Saravia fra Florida fundet ud af.

Hun tjener nemlig gode penge på at vise sin enormt lange tunge frem på det sociale medie Instagram.

Den unge kvinde er i besiddelse af en tunge, der er 16,5 centimeter lang, og det er noget, der giver godt i pengepungen.

Mikayla, der har omkring to millioner følgere på Instagram, fortæller til mediet Jam Press, at hun tjener mellem 900 til 3000 dollars for hvert billede, hun lægger ud.

Det blev sidste år til cirka 600.000 kroner på billeder af den lange tunge.

Flere er meget interesserede i den unge kvindes tunge. Foto: Jam press

Det kan være alt fra billeder med tungen ude, videoer hvor hun slikker på madvarer eller twerking, hvor hun viser sine evner frem med tungen hængende ude.

Hendes fans sammenligner hende ofte med en slange eller en øgle.

Tungen er blevet hendes logo, og hun sælger t-shirts og andre varer med den på online.

- Sidste år tjente jeg lidt under 50.000 dollars, men det bliver bedre i år. Jeg har allerede tjent det dobbelte, fortæller hun.

Modellen fortæller også, at hun ofte modtager beskeder fra folk privat, der gerne vil give hende penge for billeder.

Hun lærte i en tidlig alder, at hun havde en noget speciel tunge. Foto: Jam Press

Men selvom hun er blevet ret berømt på sin lange tunge, slår den 21-årige fast, at hun bare er en helt normal pige.

- Jeg ville ønske folk forstod, at jeg er ret nede på jorden. Nogle mennesker tror, at folk der har mange følgere er snobbede, men jeg er ikke.

Ifølge hende selv er den største inspirationskilde en person, der er meget tæt på hende.

- Min største inspirationskilde er min mor. Jeg elsker hende. Hun er en meget stærk kvinde. Jeg er også stolt af mig selv og alt det, jeg har opnået i så ung en alder.