Mike Pence slår tilbage mod Trump: - Han tager fejl

Sidste uge blev det klart, at godkendelsen af det valgresultat i USA, der gjorde Joe Biden til præsident, stadig er et åbent sår for Donald Trump.

Her meldte den forhenværende præsident uforstående ud, at Mike Pence havde magten til at afvise valgresultatet, men i weekenden fortalte Pence selv, at det ikke har været en mulighed.

Det sagde han under en tale i Florida ifølge CNN.

- Præsident Trump tager fejl. Jeg havde ingen ret til at omgøre valget, siger Mike Pence.

- Helt ærligt, der er næsten ikke noget mere uamerikansk end tanken om, at ét individ kan vælge den amerikanske præsident.

Nægtede

6. januar sidste år skulle den daværende vicepræsident i overensstemmelse med forfatningen officielt godkende valgresultatet i Kongressen.

Donald Trump og hans advokat havde på forhånd forsøgt at presse Pence til at gå imod valgresultatet, men den plan ønskede Pence ikke at deltage i.

I sidste uge var Trump ude at argumentere for, at Mike Pence havde ret til at ændre præsidentvalgresultatet i Senatet.

- Hvis vicepræsident Mike Pence 'absolut ikke havde ret til' at ændre præsidentvalgresultatet i Senatet, hvorfor prøver demokraterne og enkelte republikanere så desperat at indføre en lovgivning, som ikke tillader en vicepræsident at ændre resultatet af et valg?

- Det, de siger, er, at Mike Pence havde ret til at ændre udfaldet, og nu vil de fjerne denne ret. Desværre udøvede han ikke magten, siger Trump i en erklæring ifølge Washington Post.

'Psykopat'-sikker

Trump mødte kritik fra presse-sekretariatet i Det Hvide Hus samt af advokaten George Conway, som var noget så eksplicit på sin Twitter.

- Sandheden er, at loven om valgtælling fra 1887 gør det klart, at vicepræsidenten kun åbner kuverterne. Men nogle gange vil vi gerne gøre lovene endnu mere gennemskuelige, så selv psykopater kan forstå dem, skriver advokat George Conway på Twitter.