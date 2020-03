Mikkel rystet over corona-karantæne på Bali

Den 23-årige aarhusianer er chokeret over, hvordan han bliver behandlet på et offentligt hospital på turistøen

En to-ugers ferie til Bali har udviklet sig til et sandt mareridt for 23-årige Mikkel Sørensen.

Da han ankom til den smukke turistø i Det Indiske Ocean 1. marts, følte han sig sløj. Dagen efter var han så syg, at han opsøgte en læge.

Her lød vurderingen, at danskeren muligvis havde coronavirus. Derfor bliver han sendt videre til en anden klinik, som dog sender ham hjem på hotelværelset.

Dagen efter indlægges han alligevel på et offentligt hospital i byen Badung på Bali med - en oplevelse, som har rystet ham.

Da Ekstra Bladet taler med Mikkel, ligger han isoleret i sin seng på sygehuset tusindvis af kilometer fra Danmark. Privatfoto

Om morgenen er Mikkel Sørensen nemlig så svækket, at han ikke kan komme ud af sengen. Han bliver hentet i en ambulance og kørt direkte i isolation på et offentligt hospital på Bali.

Her er han nu i karantæne, mens han venter på svar fra prøver, der skal vise, om han har coronavirus.

- Forholdene er simpelthen så ringe. Det første, jeg blev mødt af, var en ung hospitalsdreng og en kat, som stod og larmede. Så fik jeg taget røntgen midt ude på gangen, siger han og konkluderer:

- Det her sygehus er slet ikke egnet til at have coronapatienter.

Efterladt i sengen

Mikkel Sørensen fortæller, at personalet ikke har tid til at tage sig af ham. Han føler sig overladt til sig selv. End ikke beskeder fra den danske ambassade når frem til sygesengen, fortæller han til Ekstra Bladet:

- Jeg bliver tilset af en sygeplejerske to til tre gange i døgnet. Den danske ambassade har prøvet at ringe til sygehuset i går (onsdag, red.), men personalet glemte at give beskeden videre til mig.

Først torsdag har Mikkel Sørensen fået kontakt til ambassaden, som arbejder på at få ham udskrevet, hvis prøverne viser sig at være negative.

Helt lam

Mikkel Sørensen fortæller afslutningsvist, at han havde døjet med lungebetændelse, før han tog til Bali, hvor han nu oplever også problemer med at kunne bevæge sig.

Han mener selv, at der nok ikke er tale om coronavirus, fordi symptomerne ikke er de samme, som andre coronasmittede har.

Men virusen kan i sjældne tilfælde gå ud over nervesystemet, og dermed evnen til at bevæge sig, fortæller virolog og professor ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

- Jeg har ikke hørt om det før, men når det er sagt, har man set eksempler på folk med influenza, som kan have forskellige symptomer fra centralnervesystemet. Så jeg vil ikke udelukke det.

- Det kan godt ske med en virusinfektion, hvor en virus udløser en reaktion fra immunsystemet over for vores egne celler, uddyber virologen.

Mikkel Sørensen forventer at skulle blive på sygehuset minimum de næste fem dage. Får han konstateret coronasmitte, frygter han at skulle blive endnu længere.