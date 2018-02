Mikkel var i Bilka med sin far: Men turen endte med at koste ham noget meget vigtigt

Rygsækken har ikke nogen værdi for de fleste mennesker. Den har til gengæld stor værdi for 9-årige Mikkel, som har sprogvanskeligheder og mangler sit udstyr, bøger og papirer nu

Fredag var 9-årige Mikkel Jørgensen med sin far i Bilka i Odense for at købe fredagsslik og mad til weekenden. Indkøbsturen, som ellers skulle være en hyggelig start på weekenden, tog hurtigt en negativ drejning for de to.

Da Mikkel og faderen kom tilbage til bilen, var låsen på bildøren brudt op, og Mikkels to tasker manglede. Bilen holdt på parkeringspladsen i tidsrummet fra klokken 14.30 og 15.30.

Sådan så låsen ud, da Mikkel og faderen kom tilbage fra indkøbsturen. Foto: Privat

De to tasker der blev stjålet fra bilen var en grøn weekendtaske og en camaouflagemønstret skolerygsæk, som ses på øverste billede af Mikkel. Rygsækken som blev stjålet fra bilen har en helt særlig betydning for Mikkel, som døjer med sprogvanskeligheder.

- Rygsækken indeholdt en masse vigtige bøger, papirer og vigtigst af alt Mikkels specialdesignede ganeplade, som hjælper ham med at kunne udtale særligt svære ord, fortæller Mikkels fortvivlede mor Ditte Olesen til Ekstra Bladet.

Det vil være tidskrævende og dyrt at genanskaffe de ting, som tasken indeholder, tilføjer hun.

Den såkaldte ganeplade er specialdesignet til Mikkels gane hos en tandlæge, så han har lettere ved at udtale bestemte ord. Tasken indeholdt derudover også Mikkels nye briller og andre redskaber, der hjælper ham med bekæmpe sine sprogkomplikationer.

Ditte Olesen har eftersøgt Mikkels skoletaske på sin Facebook-profil, og opslaget er blevet delt 20.510 gange. Hun håber på, at nogle har lagt mærke til noget mistænkeligt på parkeringspladsen ude foran Bilka tæt på Rosengårdcenteret. Den store opmærksomhed på Facebook-opslaget kommer helt bag på den håbefulde mor.

- Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at mit Facebook-opslag ville få så meget opmærksomhed. Vi vil så gerne have Mikkels skoletaske tilbage igen, og jeg er glad for, at alle er så søde at dele mit opslag, fortæller hun og tilføjer:

- Jeg håber virkelig, at mit opslag kan give pote. Hvis nogle har set noget underligt, så tvivl ikke med at kontakte mig. Det må jo se en smule underligt ud, hvis en voksen bærer rundt på en lille skolerygsæk til et barn.

Mange indbrud i biler ved Rosengårdcenteret

Det er langt fra første gang, at der er indbrud i en bil ved Rosengårdcenteret. Det er et stigende problem.

Så sent som i torsdag fik fire gymnasieelever stjålet deres tasker med computere og noter fra en bil, der holdt parkeret i området. Mange andre har på Facebook berettet om lignende historier. Det er et billede, som Fyns Politi kan nikke genkendende til.

- Vi kan konstatere, at der har været mange indbrud i biler i området omkring Rosengårdcenteret. Men der har også været mange i centrum af Odense, siger vagtchef Thomas Bentsen til Tv2 Fyn og tilføjer:

- Om der er tale om den samme person, kan vi dog ikke sige noget om.

En el-tekniker fra Rosengårdcentret fortæller, at der ikke er kameraovervågning i centrets to parkeringskældre. Der er et kamera i hver kælder, men de peger mod indgangen til centret og ikke mod bilerne.