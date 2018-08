Mikrobiolog: Så tit skal du skifte sengetøj for at undgå at blive syg

Den amerikanske ekspert mener, at man kan blive syg, hvis man bruger det samme sengetøj for længe uden at vaske det

Vi bruger mere end en tredjedel af vores liv i en seng. Og her i Danmark ligger vi på et lagen med en dyne over os og bruger også en hovedpude. Men din seng kan hurtigt forvandle sig til en 'botanisk have' af bakterier og svamp ifølge mikrobiologen Philip Tierno fra New York University.

Og hvis vi ligger for længe i det samme sengetøj, uden at det bliver vasket, kan det mikroskopiske liv i vores sengetøj ifølge Philip Tierno gøre os syge.

Det skriver flere medier heriblandt Business Insider og Metro

Og nu melder mikrobiologen kort og kontant ud: Man skal skifte sengetøj en gang om ugen.

Anbefalingen fra Philip Tierno bliver understøttet af en undersøgelse, der blev offentliggjort 30. november 2017 i 'The Journal of Allergy and Clinical Immunology',

Efter at have testet tusindvis af amerikanske hjem konkluderede undersøgelsen, at der i mere end 90 procent af de amerikanske hjem var mindst tre allergener - det vil sige stoffer, der kan give allergi.

Når disse allergener gemmer sig i steder som f.eks. sengetøj, hvor din mund og næse er tæt på dem, kan det forårsage snøften og nysen, selv om man måske ikke har en kendt allergi i forvejen.

- Selv om du ikke lider af allergi, kan du alligevel få en allergisk reaktion, forklarer Philip Tierno.

Mikrobiologen mener også, at en anden grund til at diverse mikrober kan gemme sig i vores senge skyldes, at vi holder dem varme og fugtige bare ved at sove i dem. Mennesker producerer ca. 100 liter sved under og over vores sengetøj i løbet af et år.

Når det er varmt og fugtigt skaber man det, som videnskabsmændene kalder for et 'ideelt medium for svampe-kulturer'. En pude kan alene huse så mange som 16 slags svamp.

Støvmider og afføring

Udover svamp og bakterier, der kommer fra menneskelige kilder (heriblandt sved, spyt og udskillelser fra endetarmen), kan sengen også være et opholdssted for fremmede mikrober som animalske skæl, pollen, jord, støvmider og afføring.

Alle de her ingredienser kan måske få betydning for dit helbred i løbet af en uge. Derfor anbefaler Philip Tierno, at man vil gøre sig selv en tjeneste ved at vaske sit sengetøj en gang om ugen.

- Hvis du har rørt ved en hundelort på gaden, vil du selvfølgelig vaske dine hænder. Tænk på det, når du også tænker på din seng. Hvis du kunne se, hvad der var i den seng - men det kan du selvfølgelig ikke - så ville du også efter et stykke tid sige til dig selv: Har jeg virkelig lyst til at sove i det.

Sengetøjet kan blive et gemmested for alverdens bakterier og svamp. En amerikansk ekspert siger nu, at sengetøjet skal skiftes en gang om ugen. (foto: All Over Press)

Hver 14. dag er okay

Michael René, lektor i hygiejne på Professionshøjskolen Metropol, anbefaler imidlertid i overensstemmelse med Astma-Allergi Forbundet, at man skifter sengetøj hver 14. dag.

- Det kan godt være, at det nye er, at det er en gang om ugen, at man skal vaske sit sengetøj. Men nu har jeg altså ikke set den undersøgelse. Men det lyder meget interessant, siger Michael René.

Michael René mener, at der er mange faktorer på spil med henblik på, hvornår man skal skifte sengetøj:

- Der er mange faktorer på spil. Det handler også om, hvor mange der sover i sengen og hvor tit. Indeklimaet kan også have betydning. Og det kan også have betydning, hvor renlig man selv er, siger Michael René og tilføjer:

- Overordnet ligger jeg på linie med Astma-Allergi Forbundet. Men det er jo heller ikke alle, der har allergi. Og for dem, der ikke har det, er kravet nok lidt mindre end 14 dage.